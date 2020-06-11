Ünlülerden bikinili pozlar! Yasmin Erbil'e beğeni yağdı

Tekne tatili yapan Uluğ, zayıflığını eleştiren takipçilerine de yanıt verdi: "İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken, zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi. Sağlıklı olduğum için Allah'a şükür ederken sizin ne düşündüğünüz inanın umrumda değil..."