Ünlülerden bikinili pozlar! Yasmin Erbil'e beğeni yağdı

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler de tatil beldelerine gitmeye başladı.
Televizyon ve müzik dünyasının popüler simaları, tatillerinden kesitleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Özellikle Demet Özdemir ve Yasmin Erbil pozlarıyla gündem oldu. İşte tatil pozlarıyla öne çıkan ünlüler...
Ünlüler tatil sezonunu açtı!
BORA AKKAŞ
Bora Akkaş tatil sezonunu açtı. Meslektaşı Seda Türkmen’le evliliğini geçen yılın eylül ayında noktalayan oyuncu, tatile sevgilisi Oben Alkan’la çıktı. Marmaris’e giden ikili, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
SEDEF AVCI
Ailesiyle birlikte Cunda'ya giden Sedef Avcı fotoğrafını "Yazlıkçılık zımpara gerektirir" notu ile paylaştı.
NİLPERİ ŞAHİNKAYA
Oyuncu Nilperi Şahinkaya da havuz başı fotoğrafını sayfasında yayınladı.
YASMİN ERBİL
Mehmet Ali Erbil'in kızı da sezonu açanlardan... Geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla gündeme gelen ve yorumlara tepki gösteren Yasmin Erbil mavi bikinisiyle poz verdi.
İBRAHİM ÇELİKKOL
İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
DERYA ULUĞ
Popçu Derya Uluğ rotayı Göcek'e çevirdi.
Tekne tatili yapan Uluğ, zayıflığını eleştiren takipçilerine de yanıt verdi: "İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken, zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi. Sağlıklı olduğum için Allah'a şükür ederken sizin ne düşündüğünüz inanın umrumda değil..."
DEMET ÖZDEMİR
Demet Özdemir, sabırsızlıkla beklediği tatil sezonunu açtı.
Arkadaşlarıyla birlikte mavi tura çıkan oyuncu fotoğrafları 'Kavuştuk' notu ile paylaştı.
GONCA VUSLATERİ
Gonca Vuslateri, yakın dostu Umut Kırca'nın çektiği bu kareyi Instagram'da yayınladı.
NURSEL KÖSE
Oyuncu Nursel Köse, fotoğrafının altına "Karantinadan sonradan ilk deniz. Poyrazköy" notunu düştü.
ALİŞAN
Şarkıcı Alişan, oğlu Burak ile fotoğrafını "Baban hep arkanda olacak oğlum söz" notuyla paylaştı.
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