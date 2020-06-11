MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlülerden bikinili pozlar! Yasmin Erbil'e beğeni yağdı

Ünlülerden bikinili pozlar! Yasmin Erbil'e beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 13:29 | Son Güncelleme

Şehirler arası ulaşım yasakları kalktı. Ünlü isimler soluğu tatil bölgelerinde aldı... Yasmin Erbil mavi bikinili pozuyla beğeni topladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler de tatil beldelerine gitmeye başladı.

Televizyon ve müzik dünyasının popüler simaları, tatillerinden kesitleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Özellikle Demet Özdemir ve Yasmin Erbil pozlarıyla gündem oldu. İşte tatil pozlarıyla öne çıkan ünlüler...

Ünlüler tatil sezonunu açtı!

BORA AKKAŞ

BORA AKKAŞ
Bora Akkaş tatil sezonunu açtı. Meslektaşı Seda Türkmen’le evliliğini geçen yılın eylül ayında noktalayan oyuncu, tatile sevgilisi Oben Alkan’la çıktı. Marmaris’e giden ikili, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

SEDEF AVCI

SEDEF AVCI
Ailesiyle birlikte Cunda'ya giden Sedef Avcı fotoğrafını "Yazlıkçılık zımpara gerektirir" notu ile paylaştı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA

NİLPERİ ŞAHİNKAYA
Oyuncu Nilperi Şahinkaya da havuz başı fotoğrafını sayfasında yayınladı.

YASMİN ERBİL

YASMİN ERBİL
Mehmet Ali Erbil'in kızı da sezonu açanlardan... Geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla gündeme gelen ve yorumlara tepki gösteren Yasmin Erbil mavi bikinisiyle poz verdi.

İBRAHİM ÇELİKKOL

İBRAHİM ÇELİKKOL
İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

DERYA ULUĞ

DERYA ULUĞ
Popçu Derya Uluğ rotayı Göcek'e çevirdi.
Tekne tatili yapan Uluğ, zayıflığını eleştiren takipçilerine de yanıt verdi: "İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken, zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi. Sağlıklı olduğum için Allah'a şükür ederken sizin ne düşündüğünüz inanın umrumda değil..."

DEMET ÖZDEMİR

DEMET ÖZDEMİR
Demet Özdemir, sabırsızlıkla beklediği tatil sezonunu açtı.
Arkadaşlarıyla birlikte mavi tura çıkan oyuncu fotoğrafları 'Kavuştuk' notu ile paylaştı.

GONCA VUSLATERİ

GONCA VUSLATERİ
Gonca Vuslateri, yakın dostu Umut Kırca'nın çektiği bu kareyi Instagram'da yayınladı.

NURSEL KÖSE

NURSEL KÖSE
Oyuncu Nursel Köse, fotoğrafının altına "Karantinadan sonradan ilk deniz. Poyrazköy" notunu düştü.

ALİŞAN

ALİŞAN
Şarkıcı Alişan, oğlu Burak ile fotoğrafını "Baban hep arkanda olacak oğlum söz" notuyla paylaştı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 40 indirim geliyor

Yüzde 40 indirim geliyor

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Yeni paylaşım! 'Ben orada yarışırken...'

Yeni paylaşım! 'Ben orada yarışırken...'

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buket Aydın spor yaparken paylaştı! 'Karantinada kilo almayan...'

Sosyal medyada açıldı! Şaşırtan poz

İrem Derici cinsel hayatını bu şarkı sözüyle anlattı

Cinsel hayatını bu şarkı sözüyle anlattı

Iggy Azalea anne oldu! Babasını açıklamadı

İddialar doğru çıktı! Bebeğin babası kim?

Emre Kınay'ı zor tuttular! Gerilim karakolda bitti

Sinirden deliye döndü! Kavga karakolda bitti

Cüneyt Arkın'ın Münir Özkul anısı duygulandırdı! 'Usul usul saçlarımı okşadı'

Duygulandıran paylaşım! 'Başımı omuzuna koydum'

Pınar Deniz koronavirüste anneannesini kaybetmişti! 'En sinir bozucu kısmı...'

Koronavirüs isyanı! 'En sinir bozucu kısmı...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.