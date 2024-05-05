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  4. Sinem Kobal ile poz veren Zehra Güneş sade tarzıyla beğeni topladı! "Karanlıktayken yorum yapmak çok kolay"

Sinem Kobal ile poz veren Zehra Güneş sade tarzıyla beğeni topladı! "Karanlıktayken yorum yapmak çok kolay"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.05.2024 13:34
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Bir marka etkinliğine katılan Zehra Güneş Sinem Kobal ve Ahsen Eroğlu ile bir araya geldi. Etkinlikte söyleşiye de katılan başarılı voleybolcu sosyal medyada kendisine yapılan eleştirilere dair "Linçlenen bir insanım, evet! Bir insan olarak bence çok acımasız bir şey!" dedi.

Sinem Kobal ile poz veren Zehra Güneş sade tarzıyla beğeni topladı! "Karanlıktayken yorum yapmak çok kolay"

Zehra Güneş, Ahsen Eroğlu ve Sinem Kobal, Zeynep Üner’in moderatörlüğünde bir marka etkinliğinde “İyi Miyiz” söyleşisine konuk oldu. Genç yaşında spor dünyasında büyük başarılara imza atan voleybolcu Zehra Güneş sade tarzıyla yine büyük beğeni topladı.

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş söyleşide linç kültürüne dair yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

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"LİNÇLENEN BİR İNSANIM"

‘Eleştiriye çok açık bir insanım. Ama beni tanıyan insanlar tarafından yapılan eleştirileri ciddiye alıyorum" diyen başarılı voleybolcu devamında şunları söyledi:

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"Çünkü beni tanımayan bir insan o an ne yaşadığımı neden böyle bir tutum sergilediğimi bilemez. Linçlenen bir insanım, evet! Bir insan olarak bence çok acımasız bir şey! Çünkü ışıkların altında olan biziz, sahnede olan biziz. En iyimizi göstermeye çalışan biziz. Karanlıktayken yorum yapmak çok kolay. Çok acımasız geliyor. İnsanlar biraz kendilerini bizim yerimize koyup yorum yapmaya çalışsalar bence hiçbir şey yazamazlar.’"

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