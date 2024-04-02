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Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince Seren Serengil sinirlendi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.04.2024 09:34
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Yerel seçimlerde İstanbul'da CHP adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden göreve seçildi. Seçimden sonra ünlü isimler İmamoğlu ile pozlarını paylaşınca seçimden önce oyunu açıklayan Seren Serengil kendini tutamadı.

Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince Seren Serengil sinirlendi

CHP adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden seçildi. Ekrem İmamoğlu İBB önünde yaptığı zafer konuşmasında, 16 milyon İstanbullunun kazandığı seçimin kaybedeni olmadığını söyledi.

Seçimden önce Seren Serengil'in oyunu İmamoğlu'na vereceğini açıklaması polemiklere sebep olmuştu. Seçimden sonra ise Zeynep Bastık, Nilgün Belgün ve daha pek çok ünlü isim İmamoğlu ile pozlarını yayınladı.

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Yaşar İpek ise İmamoğlu'na klipli şarkı yaptı. Seren Serengil ise sosyal medyadan sitem etti.

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Serengil açıklamasında "Bakıyorum herkes Ekrem Bey ile fotoğraflarını paylaşmaya başlamış ne güzel keşke birkaç gün önce de paylaşsaydınız neyse buna da şükür" dedi.

Yerel Seçim 2024


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Ekrem İmamoğlu ele söyledi
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