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Avatar Atakan 'dolma' göndermesi yapmıştı! Adem Kılıçcı'dan yanıt gecikmedi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.04.2024 09:12
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Survivor'da geçtiğimiz günlerde yarışmacı olan Avatar Atakan eski Survivor yarışmacısı Adem Kılıçcı'ya gönderme yapmıştı. Kılıçcı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Avatar Atakan'a cevap verdi.

Avatar Atakan 'dolma' göndermesi yapmıştı! Adem Kılıçcı'dan yanıt gecikmedi

Eski Survivor yarışmacısı ve milli boksör Adem Kılıçcı, Survivor'a katıldığı iki sezonda bir şampiyonluk ve bir de ikincilik elde etmişti.

Survivor'ın geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde Avatar Atakan'dan Adem Kılıçcı'ya 'dolma' göndermesi gelmişti.

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avatara

2018'de yarışırlarken tüm dolmaları Adem'in yediğini söyleyen Atakan, esprili bir gönderme yapmıştı.

"ÇALIP SİZİN GİBİ KENDİMİZİ BESLEMİYORUZ"

Adem Kılıçcı ise kendisine gönderme yapan Avatar Atakan'a sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yanıt verdi.

ADEMMMM

Kendisine yapılan bu göndermeye cevap veren Kılıçcı, "Diğer çaldıklarını, yediklerini, içtiklerini muhtemelen unutmuşlar. Söz konusu ben olunca hatırlatılıyor bir şekilde. En azından biz çalıp sizin gibi kendimizi beslemiyoruz" dedi.

adem kılıççcı

Kılıçcı ayrıca "Bizim yaptığımız Robin Hood'luk da sizin yaptığınız puştluk mu onu bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

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