Avatar Atakan 'dolma' göndermesi yapmıştı! Adem Kılıçcı'dan yanıt gecikmedi

Eski Survivor yarışmacısı ve milli boksör Adem Kılıçcı, Survivor'a katıldığı iki sezonda bir şampiyonluk ve bir de ikincilik elde etmişti.

Survivor'ın geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde Avatar Atakan'dan Adem Kılıçcı'ya 'dolma' göndermesi gelmişti.

2018'de yarışırlarken tüm dolmaları Adem'in yediğini söyleyen Atakan, esprili bir gönderme yapmıştı.

"ÇALIP SİZİN GİBİ KENDİMİZİ BESLEMİYORUZ"

Adem Kılıçcı ise kendisine gönderme yapan Avatar Atakan'a sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yanıt verdi.

Kendisine yapılan bu göndermeye cevap veren Kılıçcı, "Diğer çaldıklarını, yediklerini, içtiklerini muhtemelen unutmuşlar. Söz konusu ben olunca hatırlatılıyor bir şekilde. En azından biz çalıp sizin gibi kendimizi beslemiyoruz" dedi.

Kılıçcı ayrıca "Bizim yaptığımız Robin Hood'luk da sizin yaptığınız puştluk mu onu bilemiyorum" ifadelerini kullandı.





