Ünlülerden yeni akım! 'Sabah saçı' paylaşımı

Makyajsız, bornozlu, ince belli, sütyensiz ve dahası... Sosyal medya neler gördü neler...
Şimdi ise yeni bir akım var; Sabah saçı...
Ünlülerin doğal halini bulmak malum zor; her yiğidin harcı değil...
Amanda Holden geçen hafta en doğal halini sabah saçını paylaştı ve olay oldu. Ardından başka ünlü isimler de saçlarını paylaştı ve onlarla nasıl başa çıktıklarını anlattı.
Bakalım ünlü isimlerin sabah saçı nasılmış! Buyrun sohbete:
Amanda Holden
Amanda Holden doğal haliyle kıvırcık ama gündelik hayatta bunu pek tercih etmiyor.
Beverley Turner
Beverley Turner ise mümkünse kalıcı bir fön yaptırdıktan sonra hiç kımıldaman uyumaya çalışıyormuş. Ünlü olmak ne zor!
Janet Street-Porter
Ünlü yazar da kısa saç ve kalıcı fön ile yoluna devam ediyor.
Rebecca Wilcox
Ünlü Tv sunucusu ise bu halde yataktan kalkıp kuaförüne gidene kadar şapkayla dolaştığını söylüyor.
Annabel Croft
Bukleli saçlarını kullanmayan ünlü isim ise genelde organik besleyiciler kullanıyor.
Rachel Johnson
Ünlü yazar ise " saçlarımı profesyonellerin ellerine bırakmayı tercih ediyorum" diyor
Sarah Vine
Jenni Murray
Gigi Hadid
Naomi Campbell
Jemima Goldsmith
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