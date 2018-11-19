MAGAZİN

Ünlülerin Astroloğu Egemen Töreli trafik kazasında hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, magazin dünyasında 'burçların efendisi' olarak anılan ve ünlülerin astroloğu olarak da tanınan Egemen Töreli hayatını kaybetti.

Ünlülerin Astroloğu Egemen Töreli trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Çorlu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir süre yürüyüş yapan Töreli, yolun karşısına geçmek istediği sırada T.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kapalı kasa kamyonet Egemen Töreli’ye çarptı. Kazanın etkisi ile savrulan kamyonet kaldırıma çıkarak yol kenarında elektrik direğine de çarparak durdu.

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Kazada Egemen Töreli ağır yaralanırken kamyonet sürücüsü T.T. de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

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Astrolog Egemen Töreli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kaza sonrası kısmen yan yatan ve teller sayesinde devrilmeden duran elektrik direği ile kazaya karışan kamyonetin kaldırılması için bölgeye trafik ekiplerinin yanı sıra TREDAŞ ekipleri de sevk edildi.

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Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı her iki yönde de ulaşıma kapatıldı. Ekiplerinin saatler süren çalışmaları ile trafik akışı yeniden normale döndü.
Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Egemen Töreli astrolog vefat

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
HERKESE GELECEKTEN BAHSEDEN ÜNLÜ ASTROLOG KENDİ GELECEĞİNİ GÖREMEMİŞ Mİ ? ÖLÜM ACI TABİ AMA GELECEĞİ SADECE ALLAH BİLİR VE BU KUDRETİ KİMSEYE VERMEZ VERDİ DEYİP ALLAH LA ORTAK OLMAYA ÇALIŞMAK GÜNAHTIR VE HÜKMÜ ÖLÜMDÜR BAKANA DA BAKTIRANA DA BÜTÜN KUTSAL KİTAPLAR BUNU AÇIKÇA SÖYLER.
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