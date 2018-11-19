Ünlülerin Astroloğu Egemen Töreli trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Çorlu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir süre yürüyüş yapan Töreli, yolun karşısına geçmek istediği sırada T.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kapalı kasa kamyonet Egemen Töreli’ye çarptı. Kazanın etkisi ile savrulan kamyonet kaldırıma çıkarak yol kenarında elektrik direğine de çarparak durdu.

Kazada Egemen Töreli ağır yaralanırken kamyonet sürücüsü T.T. de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Astrolog Egemen Töreli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası kısmen yan yatan ve teller sayesinde devrilmeden duran elektrik direği ile kazaya karışan kamyonetin kaldırılması için bölgeye trafik ekiplerinin yanı sıra TREDAŞ ekipleri de sevk edildi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı her iki yönde de ulaşıma kapatıldı. Ekiplerinin saatler süren çalışmaları ile trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

