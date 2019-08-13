Ünlülerin bayram tatili paylaşımları

İşte ünlüler ve tatil manzaraları...
Ünlülerin tatil fotoğrafları
GÜLBEN ERGEN
"Hayatı gözden geçirmek, en sevdiğim zaman dilimleri. Derinlerdeki sesleri duyabilmek için sessizlik"
ATA DEMİRER
"İyi bayramlar gencolar"
BURCU ESMERSOY
"Tam aydınlanıcam bi gülme geliyor"
GONCA VUSLATERİ
"Yaz bitmeden gel"
SARP LEVENDOĞLU
"İyi bayramlar"
HAMDİ ALKAN
"Bayram neşesi"
İNCİ TÜRKAY
"İncir toplama adlı çalışmam"
DİLA TARKAN
"Benim küçük tatlı’ Paxosum’ nasılmış bugün"
CANSU MELİS KARAKUŞ
"Tatilin tadını yine en çok çocuklar çıkardı. Herkese sevdikleriyle musmutlu bayramlar!"
Okuyucu Yorumları 0 yorum