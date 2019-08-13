Ünlülerin bayram tatili paylaşımları

İşte ünlüler ve tatil manzaraları...

"Hayatı gözden geçirmek, en sevdiğim zaman dilimleri. Derinlerdeki sesleri duyabilmek için sessizlik"

"Benim küçük tatlı’ Paxosum’ nasılmış bugün"

CANSU MELİS KARAKUŞ

"Tatilin tadını yine en çok çocuklar çıkardı. Herkese sevdikleriyle musmutlu bayramlar!"