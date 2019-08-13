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Ünlülerin bayram tatili paylaşımları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri bayram tatilinde çekilen renkli karelerini sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşte ünlüler ve tatil manzaraları...

Ünlülerin tatil fotoğrafları

GÜLBEN ERGEN

GÜLBEN ERGEN
"Hayatı gözden geçirmek, en sevdiğim zaman dilimleri. Derinlerdeki sesleri duyabilmek için sessizlik"

ATA DEMİRER

ATA DEMİRER
"İyi bayramlar gencolar"

BURCU ESMERSOY

BURCU ESMERSOY
"Tam aydınlanıcam bi gülme geliyor"

GONCA VUSLATERİ

GONCA VUSLATERİ
"Yaz bitmeden gel"

SARP LEVENDOĞLU

SARP LEVENDOĞLU
"İyi bayramlar"

YONCA EVCİMİK

YONCA EVCİMİK

HANDE ERÇEL

HANDE ERÇEL

NUR FETTAHOĞLU

NUR FETTAHOĞLU

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

HAMDİ ALKAN

HAMDİ ALKAN
"Bayram neşesi"

İNCİ TÜRKAY

İNCİ TÜRKAY
"İncir toplama adlı çalışmam"

DİLA TARKAN

DİLA TARKAN
"Benim küçük tatlı’ Paxosum’ nasılmış bugün"

CANSU MELİS KARAKUŞ

CANSU MELİS KARAKUŞ
"Tatilin tadını yine en çok çocuklar çıkardı. Herkese sevdikleriyle musmutlu bayramlar!"

CEMRE KEMER

CEMRE KEMER
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