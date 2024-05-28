HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Dolu ile birlikte yağıyordu! Erimeyen cismin gizemi çözüldü

Dolu ile birlikte yağıyordu! Erimeyen cismin gizemi çözüldü

28.05.2024 18:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta yoğun dolu yağışı sırasında yere düşen ve erimeyen cisimler birçok vatandaşın dikkatini çekmişti. Bu cisimler toplanıp incelemeye gönderildi. İlk incelemede, cismin hava akımıyla birlikte atmosfere karşışan plastik olduğu belirlendi.

Dolu ile birlikte yağıyordu! Erimeyen cismin gizemi çözüldü

Muş'ta dolu yağışı sırasında yere düşen ve erimeyen cisimleri ne olduğu merak ediliyordu. Dolu taneleri arasında bulunan ve sıradan dolu tanelerinden farklı olan bu cisimler, toplandıktan sonra incelenmek üzere laboratuvarlara gönderilmişti.

Laboratuvarda yapılan ilk analizler sonucunda, bu cisimlerin kimyasal bileşimleri ve yapıları belirlendi. Cisimlerin doğal bir meteorolojik olayla ilişkili olmadığı tespit edildi. Uzmanlar, bu durumun atmosferik şartlarla taşınan endüstriyel atıkların dolu yağışı sırasında yere inmiş olabileceğini belirtti.

KK

ENDİŞEYE NEDEN OLMUŞTU!

MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, yapılan incelemeler sonucunda bu maddenin poliüretan olduğunu belirterek, “Muş’ta 3 gün önce dolu yağışıyla birlikte yeryüzüne ulaşan, cadde ve sokakları kapatan, niteliği, içeriği bilinmeyen beyaz madde halkta endişeye neden olmuştu. MAUN laboratuvarlarında yapılan inceleme ile malzemenin kökenin poliuretan bir malzeme olduğu anlaşıldı. Plastik ham maddesi olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Muhtemelen bölgede veya bölgenin yakınında bulunan, madde kuruyup da hava akımları ile birlikte atmosfere karıştı. Hava akımları da birlikte bulunduğu yerden kilometrelerce uzağa taşındı. Geçmişte de benzer bulunduğu yerden kilometrelerce uzağa taşınan malzemeler, hatta halk arasında ‘toprak yağdı, çamur yağdı veya gökyüzünden kurbağa yağdı’ gibi ifade edilen olaylarda benzer bir nitelik gösterir. En azından endişe edecek bir durum olmadığını ifade etmek mümkün” dedi.

AW214745_05

Laboratuvarda yaptığı ilk çalışmaları açıklayan Doç. Dr. Adem Korkmaz ise, “Geçtiğimiz günlerde dolu yağışı ile beraber bir takım cisimlerin düşmesi üzerine yapmış olduğumuz ilk incelemelerde bunların plastik olduğu görülmektedir. Daha ileriki teknik analizlerle bunların daha detaylı araştırılmasıyla tam olarak tespit edilebilir” ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınıfı basarak öğretmene saldırdı! Bakan Tekin duyurdu: 'Bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız'Sınıfı basarak öğretmene saldırdı! Bakan Tekin duyurdu: 'Bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız'
Bakan Yerlikaya, Devlet Bahçeli ile bir araya geldiBakan Yerlikaya, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
Ata Emre Akman cinayetinde yeni gelişme!Ata Emre Akman cinayetinde yeni gelişme!
Anahtar Kelimeler:
Muş dolu
En Çok Okunan Haberler
Öldürülmeden önce gördüğü şiddeti mektuba yazmış! 'Yasak aşk' detayı

Öldürülmeden önce gördüğü şiddeti mektuba yazmış! 'Yasak aşk' detayı

Ve Jose Mourinho resmen açıkladı!

Ve Jose Mourinho resmen açıkladı!

Japon deprem uzmanı Moriwaki "Sizler deprem esnasında dua ediyorsunuz fakat" diyerek uyardı! Bu kez büyük deprem beklemediği ili açıkladı

Japon deprem uzmanı Moriwaki "Sizler deprem esnasında dua ediyorsunuz fakat" diyerek uyardı! Bu kez büyük deprem beklemediği ili açıkladı

Dolu ile birlikte yağıyordu! Erimeyen cismin gizemi çözüldü

Dolu ile birlikte yağıyordu! Erimeyen cismin gizemi çözüldü

Fiyatlar artık onlara da pahalı gelmeye başladı! Düşüş çok büyük: Yüzde 50'den fazla...

Fiyatlar artık onlara da pahalı gelmeye başladı! Düşüş çok büyük: Yüzde 50'den fazla...

Çok sayıda kişi yoğun bakıma kaldırılmıştı! Bir ili sarsan olayda acı haber

Çok sayıda kişi yoğun bakıma kaldırılmıştı! Bir ili sarsan olayda acı haber

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir spor ayakkabı fiyatına iki çift alın! Çok satan indirimli modeller...

Bir spor ayakkabı fiyatına iki çift alın! Çok satan indirimli modeller...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.