Ünlülerin sevdiği sağlıklı tarifler! Hollywood’dan mutfağa uzanan ilham: Bu 3 tarif hem fit hem lezzetli...

Bu tariflerin sırrı sadelikte gizli. Malzemeler ulaşılabilir, hazırlık süresi kısa, üstelik yüksek besin değeri içeriyor. Kendinize biraz özen göstermek ve sağlıklı alışkanlıklar kazanmak için ilhamı mutfakta bulabilirsiniz.

1. GİGİ HADİD’İN FAVORİSİ: PROTEİNLİ YULAF KASESİ

Malzemeler:

3 yemek kaşığı yulaf

1 çay bardağı badem sütü

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1/2 muz (ezilmiş)

Üzeri için: çilek, yaban mersini, fındık ezmesi

Hazırlık:

Yulaf, süt, chia ve muzu karıştırıp 1 gece buzdolabında bekletin. Sabah üzerine meyve ve fındık ezmesini ekleyin. Hem tok tutar hem enerji verir.

2. JENNİFER ANİSTON’UN SALATASI: NOHUTLU AVOKADOLU DETOKS TABAĞI

Malzemeler:

1/2 su bardağı haşlanmış nohut

Yarım avokado

1/2 limonun suyu

Maydanoz, dereotu

Zeytinyağı, pul biber, tuz

Hazırlık:

Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Avokadoyu çatalla ezip limonla harmanlayın. Detoks günleri için ideal.

3. BLAKE LİVELY’NİN TATLI KAÇAMAĞI: HURMALI ÇİKOLATALI TOPLAR

Malzemeler:

6 adet hurma (çekirdeksiz)

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı yulaf

1 tatlı kaşığı badem ezmesi

Hindistan cevizi (bulamak için)

Hazırlık:

Tüm malzemeleri rondodan geçirin. Elde ettiğiniz karışımdan minik toplar yapın ve hindistan cevizine bulayın. Tatlı isteğinizi bastıracak sağlıklı bir alternatif.

AFİYET OLSUN!