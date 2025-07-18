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Ünlülerin sevdiği sağlıklı tarifler! Hollywood’dan mutfağa uzanan ilham: Bu 3 tarif hem fit hem lezzetli...

Formda kalmakla ünlü isimlerin sırları sandığınız kadar karmaşık değil. Sosyal medyada ya da röportajlarında paylaştıkları bazı tarifler aslında herkesin evde kolayca yapabileceği türden. Üstelik hem sağlıklı hem de damak zevkine hitap ediyor. İşte spor rutini kadar beslenmesine de özen gösteren dünyaca ünlü isimlerin mutfağından çıkan, denenmiş ve sevilen 3 tarif haberimizde...

Ünlülerin sevdiği sağlıklı tarifler! Hollywood’dan mutfağa uzanan ilham: Bu 3 tarif hem fit hem lezzetli...
Sedef Karatay

Bu tariflerin sırrı sadelikte gizli. Malzemeler ulaşılabilir, hazırlık süresi kısa, üstelik yüksek besin değeri içeriyor. Kendinize biraz özen göstermek ve sağlıklı alışkanlıklar kazanmak için ilhamı mutfakta bulabilirsiniz.

1. GİGİ HADİD’İN FAVORİSİ: PROTEİNLİ YULAF KASESİ

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı yulaf
  • 1 çay bardağı badem sütü
  • 1 tatlı kaşığı chia tohumu
  • 1/2 muz (ezilmiş)

Üzeri için: çilek, yaban mersini, fındık ezmesi

Hazırlık:
Yulaf, süt, chia ve muzu karıştırıp 1 gece buzdolabında bekletin. Sabah üzerine meyve ve fındık ezmesini ekleyin. Hem tok tutar hem enerji verir.

Ünlülerin sevdiği sağlıklı tarifler! Hollywood’dan mutfağa uzanan ilham: Bu 3 tarif hem fit hem lezzetli... 1

2. JENNİFER ANİSTON’UN SALATASI: NOHUTLU AVOKADOLU DETOKS TABAĞI

Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı haşlanmış nohut
  • Yarım avokado
  • 1/2 limonun suyu
  • Maydanoz, dereotu
  • Zeytinyağı, pul biber, tuz

Ünlülerin sevdiği sağlıklı tarifler! Hollywood’dan mutfağa uzanan ilham: Bu 3 tarif hem fit hem lezzetli... 2

Hazırlık:
Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Avokadoyu çatalla ezip limonla harmanlayın. Detoks günleri için ideal.

3. BLAKE LİVELY’NİN TATLI KAÇAMAĞI: HURMALI ÇİKOLATALI TOPLAR

Malzemeler:

  • 6 adet hurma (çekirdeksiz)
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı yulaf
  • 1 tatlı kaşığı badem ezmesi
  • Hindistan cevizi (bulamak için)

Ünlülerin sevdiği sağlıklı tarifler! Hollywood’dan mutfağa uzanan ilham: Bu 3 tarif hem fit hem lezzetli... 3

Hazırlık:
Tüm malzemeleri rondodan geçirin. Elde ettiğiniz karışımdan minik toplar yapın ve hindistan cevizine bulayın. Tatlı isteğinizi bastıracak sağlıklı bir alternatif.

AFİYET OLSUN!

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