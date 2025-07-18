Ünlülerin sevdiği sağlıklı tarifler! Hollywood’dan mutfağa uzanan ilham: Bu 3 tarif hem fit hem lezzetli...

Bu tariflerin sırrı sadelikte gizli. Malzemeler ulaşılabilir, hazırlık süresi kısa, üstelik yüksek besin değeri içeriyor. Kendinize biraz özen göstermek ve sağlıklı alışkanlıklar kazanmak için ilhamı mutfakta bulabilirsiniz.
Malzemeler:
Üzeri için: çilek, yaban mersini, fındık ezmesi
Hazırlık:
Yulaf, süt, chia ve muzu karıştırıp 1 gece buzdolabında bekletin. Sabah üzerine meyve ve fındık ezmesini ekleyin. Hem tok tutar hem enerji verir.
Malzemeler:
Hazırlık:
Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Avokadoyu çatalla ezip limonla harmanlayın. Detoks günleri için ideal.
Malzemeler:
Hazırlık:
Tüm malzemeleri rondodan geçirin. Elde ettiğiniz karışımdan minik toplar yapın ve hindistan cevizine bulayın. Tatlı isteğinizi bastıracak sağlıklı bir alternatif.
Okuyucu Yorumları 0 yorum