Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı! En çok takipçisi olan Hande Erçel bakın 3 saniyede ne kadar kazanıyor?

Hafta içi her gün yayınlanan Aramızda Kalmasın programında ünlülerin takipçi sayısı ve Instagram'da post başına aldıkları ücretler konuşuldu. En çok takipçiye sahip olan ünlü oyuncuHande Erçel 100 bin TL'yi 3 saniyede kazanıyor. İşte ünlü isimlerin Instagram'dan kazandığı ücretler...
TV8 ekranlarında yayınlanan Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu Aramızda Kalmasın programında ünlü oyuncuların takipçi sayısı ve Instagram'da story ve post başına aldıkları ücretler konuşuldu.
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