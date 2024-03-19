MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı! En çok takipçisi olan Hande Erçel bakın 3 saniyede ne kadar kazanıyor?

Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı! En çok takipçisi olan Hande Erçel bakın 3 saniyede ne kadar kazanıyor?

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.03.2024 11:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün yayınlanan Aramızda Kalmasın programında ünlülerin takipçi sayısı ve Instagram'da post başına aldıkları ücretler konuşuldu. En çok takipçiye sahip olan ünlü oyuncu Hande Erçel 100 bin TL'yi 3 saniyede kazanıyor. İşte ünlü isimlerin Instagram'dan kazandığı ücretler...

Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı! En çok takipçisi olan Hande Erçel bakın 3 saniyede ne kadar kazanıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu Aramızda Kalmasın programında ünlü oyuncuların takipçi sayısı ve Instagram'da story ve post başına aldıkları ücretler konuşuldu.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'u terk etmişti! Sessizce boşandı İstanbul'u terk etmişti! Sessizce boşandı
İşinden oldu, İstanbul'u terk etti, vasiyetini yazdı! VJ Bülent yıllara meydan okuyorİşinden oldu, İstanbul'u terk etti, vasiyetini yazdı! VJ Bülent yıllara meydan okuyor
Doğum için başka ülke! Karnı burnunda pozlar Doğum için başka ülke! Karnı burnunda pozlar
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Oyuncu ünlü oyuncu ünlüler erçel
En Çok Okunan Haberler
Merak edilen iki ilde yeni anket: CHP'ye sürpriz sonuç

Merak edilen iki ilde yeni anket: CHP'ye sürpriz sonuç

Yurt çamaşırhanesinde ilişkiye 8 milyonluk şantaj

Yurt çamaşırhanesinde ilişkiye 8 milyonluk şantaj

Valizini kapan Türkiye'ye koştu! Akın akın geliyorlar

Valizini kapan Türkiye'ye koştu! Akın akın geliyorlar

Gökhan Zan'ın "ulaşamadığı" Erkan Baş sessizliğini bozdu

Gökhan Zan'ın "ulaşamadığı" Erkan Baş sessizliğini bozdu

Banka, sistem arızası verdi! Duyan ATM'ye koştu

Banka, sistem arızası verdi! Duyan ATM'ye koştu

Kapalıçarşı'da işler karıştı! Altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da işler karıştı! Altın fiyatları...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.