Önce Meteoroloji sonra AFAD… Uyarılar peş peşe geldi: Kuvvetli yağış geliyor…

23 Mayıs Perşembe günü hava durumu için uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji, 15 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Kısa süreli yoğun yağışlar ani sellere, uzun süreli yağışlar ise akarsuların taşmasına neden olabilir" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
AFAD'ın sosyal medya hesabından sel uyarısı yapıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kısa süreli yoğun yağışlar ani sellere, uzun süreli yağışlar ise akarsuların taşmasına neden olabilir.
Sellerin yıkıcı etkilerinden korunabilmek için; bölgenizin sel riskini öğrenin, sel durumunda sakin kalın, sel yatağı ve çukur bölgeleri terk edin, sel sularının içine girmeyin, elektrik kaynaklarından uzak durun.
Alacağımız önlemlerle sel kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçebiliriz. Afet risklerine karşı, hep birlikte!"
Hava Forum sosyal medya hesabından ise Ankara için yapılan uyarı dikkat çekti. Yapılan paylaşımda “Başkent Ankara için bugün sıkıntılı bir gün... Saat 17:00'den sonra meteorolojik sert aksiyonlar bekliyoruz. 17:00-23:15 arası işi olmayan dışarı çıkmasın, sakince evinden yağmuru izlesin. Ani sağanak, su baskınları, dolu, toz fırtınası gibi olaylar patlak verebilir.” ifadeleri kullanıldı.
Sarı kodlu uyarılan iller şöyle:
Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Bolu, Eskişehir, Ankara, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum ve Kırıkkale.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 19°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 20°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 16°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam bölgenin batısının yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve batısında yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA 16°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 13°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Sinop hariç) bölgenin yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 12°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 14°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu