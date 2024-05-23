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Şirin Payzın’dan ayrılık kararı! Halk TV’deki programı da son buldu…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
23.05.2024 10:55
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Ünlü gazeteci Şirin Payzın, sunuculuğunu üstlendiği Sözüm Var programından ve Halk TV'den ayrıldığını açıkladı. Veda notu paylaşan Payzın, " Sözüm Var bitti ama söz bitmez" ifadelerini kullandı.

Şirin Payzın’dan ayrılık kararı! Halk TV’deki programı da son buldu…

Halk TV‘de Sözüm Var programının moderatörlüğünü üstlenen gazeteci Şirin Payzın, ayrılık kararını açıkladı.

Dün akşam canlı yayında açıkladığı kararın ardından Payzın, sosyal medyadan da ayrılık kararını bir paylaşımla duyurdu. Payzın, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bir ayrılma haberi ve teşekkür;

Sözüm Var’ı birlikte hazırladığım , sunduğum dostum, yol arkadaşım, Barış Terkoğlu‘na, sessiz kahraman sevgili editörüm Erdal Aktaş’a, Sözüm Var’ı birlikte yarattık 20 senelik can dostum Emin Çapa'ya , güzelliği ,neşesi ama en önemlisi müthiş haberciliğiyle bize güç katan Seyhan Avşar‘a, sırtımı her zaman dayadığım dünyanın en şahane yönetmeni Murat Erdoğan’a , az süre çalıştım ama çok mutlu çalıştım daha çok görüşeceğiz dediğim programlar koordinatörümüz sevgili Kürşat Oğuz’a ve Halktv haber merkezinin pırıl pırıl habercilerine, teknik ekibe, kameramanlarımıza çok teşekkür ederim.. Seyircilerimize bizi hep destekledikleri, konuklarımıza vakit ayırdıkları için minettarım. Sözüm Var bitti ama söz bitmez"

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