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Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 13:33 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı evlerine kapanan ünlüler sosyal medya hesapları üzerinden çılgın akımlara imza atıyor. Demet Akalın, Okan Kurt, Şafak Sezer ve Alişan'ın bulunduğu sosyal mesafede dövüş akımı Instagram'a damga vurdu.

Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı

İlk olarak Hollywood dublörlerinin yaptığı sosyal mesafeli dövüş akımı daha sonra Holywood aktrisleri tarafından sürdürüldü. Şimdi ise Türk ünlüler çektikleri video ile akıma dahil oldular.

Demet Akalın, Şafak Sezer, Özlem Yıldız, Buse Varol gibi ünlü isimlerin yer aldığı video sosyal mesafe dövüşü akımıyla büyük ilgi gördü.

KISA SÜREDE 1 MİLYON İZLENDİ

Demet Akalın, Okan Kurt, Şafak Sezer, Esra Balamir, Murat Övüç, Sema Aydemir, Furkan Dede, Murat Özarı, Semih Öztürk, Özlem Yıldız, Nilay Toprak, Alişan, Buse Varol, Deha Bilimlier, Birol Tokat, Kenan Erçetingöz ve Hira Kurt'ta 'Sosyal Mesafeli Dövüş' akımına uydu. Ünlü isimler sosyal mesafe dövüşü akımıyla video çektiler. Video kısa sürede 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın, şafak sezer, Okan Kurt, alişan,

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