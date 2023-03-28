Ünlülerin video mesaj tarifesi ortaya çıktı! Ferhat Göçer, Şafak Sezer, Serdar Ortaç... En çok kazanan isme çok şaşıracaksınız

Belirli bir ücret karşılığında ünlü kişilerin hayranlarına mesaj göndermesini sağlayan uygulamada Ferhat Göçer'den Şafak Sezer'e, Serdar Ortaç'tan Saba Tümer'e, birçok farklı isim yer alıyor.

Kişilerin kendileri ya da sevdikleri için ünlülerden ücreti karşılığında tebrik mesajları alabilmesini mümkün kılan uygulamada fiyat tarifesi 1.010 TL ile 2.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Doğum günü kutlamasından evlilik teklifine, barışma mesajından tebrik mesajına kadar, ünlü isimlerin güzel dileklerine aracı olması isteyenler bu uygulama üzerinden ünlülere ulaşabiliyorlar.

SnobMagazin'in haberine göre; en çok video talebi alan ünlü isimlerin kazandığı ücretler şöyle;

Ferhat Göçer: 2.000 TL

Serdar Ortaç: 1.500 TL

Saba Tümer: 1.500 TL

Şafak Sezer: 1.100 TL

Tamer Karadağlı: 1.010 TL

