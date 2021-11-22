"Unsuz ekmek mi olur?" diyenleri böyle alalım: Yemeye doyamayacağınız bulut ekmek tarifi

Adını çok benzediği bulutlardan alan bulut ekmek, karantina dönemindeki ekmek yapma çılgınlığından geriye kalan en güzel lezzetlerden biri. Halen de pek çok sosyal medya fenomeni tarafından videosu çekiliyor! Hem çok hafif hem de kalori açısından normal ekmeğe göre oldukça düşük. Üstelik bildiğimiz ekmeklerin aksine yoğurma gibi işlemlere gerek kalmadan ve kas gücü gerektirmeden çok kısa bir sürede yapabiliyor! Hal böyle olunca da hem sizin hem de sevdiklerinizin favorisi oluyor. Ekmek yemeyi sevmeyen çocuklara bile bu lezzeti sevdiren ve görüntüsü ile kendine hayran bırakan bu lezzeti yapmak için gereken malzemeler de son derece basit. Karşınızda her evde bulunan ürünlerle yapılabileceğiniz, hem bütçe dostu hem de popüler olan bulut ekmeğin tarifi...

BULUT EKMEK TARİFİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı beyaz veya esmer şeker

3 yumurta akı

1.5 yemek kaşığı mısır nişastası

HAZIRLANIŞI