"Unsuz ekmek mi olur?" diyenleri böyle alalım: Yemeye doyamayacağınız bulut ekmek tarifi

Adını çok benzediği bulutlardan alan bulut ekmek, karantina dönemindeki ekmek yapma çılgınlığından geriye kalan en güzel lezzetlerden biri. Halen de pek çok sosyal medya fenomeni tarafından videosu çekiliyor! Hem çok hafif hem de kalori açısından normal ekmeğe göre oldukça düşük. Üstelik bildiğimiz ekmeklerin aksine yoğurma gibi işlemlere gerek kalmadan ve kas gücü gerektirmeden çok kısa bir sürede yapabiliyor! Hal böyle olunca da hem sizin hem de sevdiklerinizin favorisi oluyor. Ekmek yemeyi sevmeyen çocuklara bile bu lezzeti sevdiren ve görüntüsü ile kendine hayran bırakan bu lezzeti yapmak için gereken malzemeler de son derece basit. Karşınızda her evde bulunan ürünlerle yapılabileceğiniz, hem bütçe dostu hem de popüler olan bulut ekmeğin tarifi...
MALZEMELER
2 yemek kaşığı beyaz veya esmer şeker
3 yumurta akı
HAZIRLANIŞI
İlk olarak derin bir kabın içine yumurta aklarını boşaltın.
Daha sonra bir blender veya çırpma teli yardımıyla yumurta akını beyaz bir hale ve köpük kıvamına gelene kadar çırpın.
2 yemek kaşığı şekeri yavaş yavaş karışıma ilave edin ve bu sırada çırpma işlemini sürdürün.
Son olarak 1.5 yemek kaşığı mısır nişastasını ekleyin. Nişastayı eklerken çırpma işlemini bırakın.
Nişastayı ekledikten sonra bir spatula yardımıyla karışımı alttan üste doğru olacak şekilde karıştırın.
Karıştırırken yavaş ve dikkatli olmaya özen gösterin.
Geniş bir fırın kabına yağlı kağıt serin.
Karışımı yine spatula yardımıyla yağlı kağıdın üzerine hafifçe dökün.
Dökerken yuvarlak bir şekil vererek yayın.
180 derece ve önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika arası pişirin.
Pişince fırından çıkarın ve ılıyana kadar bekleyin.
Ilıyınca dilediğiniz şekilde dilimleyip servis edebilirsiniz.
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