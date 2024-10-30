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Unsuz şekersiz puf puf pankek tarifi! 2 kişilik sağlıklı pankek nasıl yapılır?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.10.2024 16:40
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Unsuz ve şekersiz pankek güne sağlıklı bir başlangıç yapmak için çok ideal bir tarif. Spor öncesi ya da sonrası da tüketebileceğiniz bu kolay pankekleri 5 dakikada hazırlayıp pişirmeye başlayabilirsiniz.

Unsuz şekersiz puf puf pankek tarifi! 2 kişilik sağlıklı pankek nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon -

Unsuz ve şekersiz beslenenlere özel pankek tarifi ile geldik. Çok az malzeme ile kısa sürede hazırlanabilen pankekleri ister kahvaltı da ister ara öğünde tüketebilirsiniz. Peki, sağlıklı pankek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı yulaf
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 2 adet orta boy olgunlaşmış muz

TARİF

  • Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.
  • Yapışmaz krep tavasını orta ateşte iyice ısıtın.
  • Pankek harcını daireler şeklinde tavaya dökün.
  • Pankekler göz göz olduğunda çevirin.
  • İki tarafı da iyice pişen pankekleri tabağa alın.
  • Dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
yulaf pankek
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