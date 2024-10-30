Unsuz şekersiz puf puf pankek tarifi! 2 kişilik sağlıklı pankek nasıl yapılır?

Unsuz ve şekersiz pankek güne sağlıklı bir başlangıç yapmak için çok ideal bir tarif. Spor öncesi ya da sonrası da tüketebileceğiniz bu kolay pankekleri 5 dakikada hazırlayıp pişirmeye başlayabilirsiniz.
Unsuz ve şekersiz beslenenlere özel pankek tarifi ile geldik. Çok az malzeme ile kısa sürede hazırlanabilen pankekleri ister kahvaltı da ister ara öğünde tüketebilirsiniz. Peki, sağlıklı pankek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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