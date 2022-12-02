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Üstelik eş anlamlısı nedir? Üstelik kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

30.11.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcükler hayatımızda önemli bir yere sahip olmakla birlikte, sosyal hayattaki iletişimimizin düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi için gereklidir. Bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı olup çeşit açısından oldukça zengin bir konumdadırlar. Bu kelimelerden birisi de üslup kelimesidir. Köken bakımından Türkçe olan kelime dilimizde cümle aralarında oldukça fazla kullanılan bir kelimedir. Eş anlamlı olma özelliği taşıyan üstelik kelimesi eş anlamlısı nedir?

Üstelik eş anlamlısı nedir? Üstelik kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Üstelik kelimesinin kullanımı eski dönemlere dayanmaktadır. Türkçe kökenli olan üstelik kelimesi kendi ürettiğimiz önemli kelimelerden bir tanesidir. Türkçe kökenli "üste" sözcüğüne "+lIk" ekinin eklenerek türetildiği düşünülmektedir. Cümle içinde kullanımına göre isim, sıfat ya da zarf olarak görev yapan üstelik kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • (isim) Üste verilen şey, fark
  • (sıfat) Güçlü, kuvvetli, sağlam
  • (zarf) Ayrıca, bir de, bundan başka

Günlük kullanımda bir hayli fazla karşımıza çıkan üstelik kelimesi eş anlam bakımından da zengin bir kelime olma niteliğine sahiptir.

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Üstelik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe kökenli olan üstelik kelimesi zaman içerisinde dilimizde önemli bir yere sahip olmuştur. Üstelik kelimesi, üste verilen şey, güçlü, kuvvetli ve zarf olarak ayrıca, birde gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Bu bağlamda üsteliğin eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:

  • Bile
  • Caba

Üstelik kelimesi yerine eş anlamlı kelimelerini kullanmak, kelime çeşitliliğini artırmakla kalmayıp aynı zamanda tekrara düşmekten kaçındırır. Üstelik eş anlamlısı olan kelimeler üsteliğin zarf anlamını karşılayan yani "ayrıca, bir de, bundan başka" gibi anlamlarda kullanılan kelimelerdir.

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Üsteliğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Üstelik kelimesi Türkçe kökenli olup dilimize kazandırılan önemli kelimelerimizden birisidir. Üstelik kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra günlük yaşamda birçok alanda kullanılmaktadır. Üstelik kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

  • Konuşmak şöyle dursun birbirimize bakamıyorduk bile.
  • Parasızım diye gezmesine rağmen herkese borç vermiş, yüksek miktarlar da caba!
  • Onu gördüm, konuştuk bile ama hiçbir sonuca varamadık.
  • Unutmam unutmam diyordu ama vefasız çıktı, unutmuş bile.
  • Seviyormuş gibi yapmasını geçtim bana bakmıyordu bile.
  • İnsanlara yardım etmenin güzelliği ve rahatlığının yanı sıra sevabı da caba.
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