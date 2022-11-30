Yapmak eş anlamlısı nedir? Yapmak kelimesinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yapmak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "çarpmak, vurmak, dövmek, çamur sıvamak" gibi anlamlarda kullanılan yap fiilinden türemiştir. Dilimizde günlük yaşamın her alanında kullanılan yapmak kelimesinin aynı anlama gelen eş anlamlıları vardır. Türkçede pek çok yerde kullanılan yapmak kelimesi genel olarak bir şey yapmak, ortaya koymak, gerçekleştirmek, yol almak, tamir etmek gibi pek çok anlamda kullanılabilir.

Yapmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimizde yer alan eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da aynı anlama gelen eş anlamlılar gerek konuşma dilinde gerekse yazılı metinlerde aynı anlama gelirler. Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı vardır. Bunlardan biri de yapmak kelimesidir. Yapmak kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler doğru bağlamda cümle içinde kullanıldığı zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz.

Yapmak kelimesi aynı zamanda getirmek, uygulamak, onarmak, yol almak, bir hareket ya da işe başlamak, bir durum yaratmak gibi pek çok anlamı da ifade eder. Bu nedenle yapmanın eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Önemli olan nokta yapmak eş anlamlısı kelimeleri doğru anlamda ve görevde "yap-" fiili yerine kullanmaktır. Yapmak kelimesi eş anlamı da cümle içinde kullanıldığı zaman kullanım alanına göre aynı anlamlarda kullanılır. Yapmak eş anlamlısı olan kelimeler:

Açmak

Bina etmek

Çıkarmak

Düzenlemek

Eylemek

Geçirmek

Gerçekleştirmek

Gitmek

Görmek

İcra etmek

İfa etmek

İnşa etmek

Kılmak

Kurmak

Yapıp etmek

Yapmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yapmak yerine kullanılabilen birden fazla eş anlamlı sözcük bulunur. Bu eş anlamlılar yapmak kelimesinin kullanıldığı her cümlede kullanılabilir. Eş anlamlı cümleler örneklerle açıklanabilir. Yapmak kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnekler: