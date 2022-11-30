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Yapmak eş anlamlısı nedir? Yapmak kelimesinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.11.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapmak kelimesi anlamı bakımından hem kullanım alanı geniş hem de yaygın bir biçimde kullanılan bir kelimedir. Günlük yaşamda hemen her cümle içinde kullanılan yapmak kelimesi genel anlamı itibariyle ortaya koymak, gerçekleştirmek ve oluşturmak, meydana getirmek anlamlarında kullanılır. Birçok fiili gerçekleştirirken yapmak kelimesi kullanılır. Yapmak kelimesi ile aynı anlamı bulunan eş anlamlı kelimeler de vardır. Peki, yapmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Yapmak eş anlamlısı nedir? Yapmak kelimesinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yapmak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "çarpmak, vurmak, dövmek, çamur sıvamak" gibi anlamlarda kullanılan yap fiilinden türemiştir. Dilimizde günlük yaşamın her alanında kullanılan yapmak kelimesinin aynı anlama gelen eş anlamlıları vardır. Türkçede pek çok yerde kullanılan yapmak kelimesi genel olarak bir şey yapmak, ortaya koymak, gerçekleştirmek, yol almak, tamir etmek gibi pek çok anlamda kullanılabilir.

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Yapmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimizde yer alan eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da aynı anlama gelen eş anlamlılar gerek konuşma dilinde gerekse yazılı metinlerde aynı anlama gelirler. Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı vardır. Bunlardan biri de yapmak kelimesidir. Yapmak kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler doğru bağlamda cümle içinde kullanıldığı zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz.

Yapmak kelimesi aynı zamanda getirmek, uygulamak, onarmak, yol almak, bir hareket ya da işe başlamak, bir durum yaratmak gibi pek çok anlamı da ifade eder. Bu nedenle yapmanın eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Önemli olan nokta yapmak eş anlamlısı kelimeleri doğru anlamda ve görevde "yap-" fiili yerine kullanmaktır. Yapmak kelimesi eş anlamı da cümle içinde kullanıldığı zaman kullanım alanına göre aynı anlamlarda kullanılır. Yapmak eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Açmak
  • Bina etmek
  • Çıkarmak
  • Düzenlemek
  • Eylemek
  • Geçirmek
  • Gerçekleştirmek
  • Gitmek
  • Görmek
  • İcra etmek
  • İfa etmek
  • İnşa etmek
  • Kılmak
  • Kurmak
  • Yapıp etmek
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Yapmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yapmak yerine kullanılabilen birden fazla eş anlamlı sözcük bulunur. Bu eş anlamlılar yapmak kelimesinin kullanıldığı her cümlede kullanılabilir. Eş anlamlı cümleler örneklerle açıklanabilir. Yapmak kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnekler:

  • Bir nesli bina etmek öğretmenlerin en büyük vazifesidir.
  • Bu işin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bazı evraklar bulunur.
  • Ortaya yeni bir şeyler çıkarmak için çaba sarf ediyorum.
  • Ona bu konuyu açmak hiç kolay olmayacak.
  • Kırılan şeyi yeniden inşa etmek zor bir iş.
  • Bu işi aranızda en iyi yapıp edebilecek kişiyi seçeceğim.
  • Hoca tüm talebelerinin bir şeyler ifa edebilmesini görmek istiyordu.
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