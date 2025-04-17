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Unutulan saksı rekor fiyata satıldı! Yıllar sonra torunları keşfedince ortaya çıktı!

Londra'da bir evin bahçesinde bulunan ve 1964'te Hans Coper tarafından yapılmış en büyük eserlerden biri olduğu ortaya çıkan saksı rekor bir fiyata satıldı.

Unutulan saksı rekor fiyata satıldı! Yıllar sonra torunları keşfedince ortaya çıktı!
Jale Uslu

Londra'daki bir evde terk edilmiş halde bulunan hasarlı bahçe saksısı, sahiplerinin torunlarının tesadüfen eşsiz tarihini keşfetmesi sonucu rekor bir ücrete satıldı. Saksının 20. yüzyılın ünlü bir sanatçının 'kayıp' şaheseri olduğu ortaya çıktı ve 1964'te Hans Coper tarafından yapılmış en büyük eserlerden biri olarak kabul edildi.

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Saksı, Camberwell Sanat Okulu'nda ders verdiği dönemde bir kadın müşteri tarafından sipariş edilmişti. Uzun yıllar sakladığı bu eseri, uzunca bir süre kırılsa da saklamış. Zarar görmüş haliyle Londra'daki evinin arka bahçesinde kullanılmış.

REKOR ÜCRETE SATILDI

Daha sonra kadının evindeki eşyaları miras olarak aldıktan sonra torunları, uzman Jo Lloyd'un üzerinde otların bittiğini ve salyangozların bulunduğunu tespit ettiği saksıyla ilgili olarak Batı Londra'daki Chiswick Müzayede Evi'yle iletişime geçti.

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Yüksekliği yaklaşık 1,2 metre olan saksıya müzayede evi, hasarlı durumundan dolayı 6.000 ila 10.000 sterlin arasında bir değer biçti. Ancak ürüne olan ilgi o kadar yüksekti ki, 36.500 £'a açık artırmayla satıldı. Kazanan ABD'li teklif sahibinin ödediği ek ücretler toplam fiyatı 47.800 £'a çıkardı.

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Chiswick Müzayede Evi Tasarım Bölüm Başkanı Maxine Winning, başarılı satışla ilgili şunları söyledi: "Herkes çok heyecanlı. Satıcı, tahmin ettiği rakama ulaşacağını beklemiyordu, bu yüzden çok mutlular. Odada Amerikalı, Danimarkalı ve bir hanımın da bulunduğu bir açık artırma savaşı vardı. Gerçekten hasarlı bir seramiği bu fiyata satabilmeniz, Hans Coper'ın ne kadar koleksiyonluk ve saygın bir sanatçı olduğunu kanıtlıyor."

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Anahtar Kelimeler:
saksı
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