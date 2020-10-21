Unutursam Fısılda filmi konusu nedir? Unutursam Fısılda nerede ve ne zaman çekildi? Unutursam Fısılda oyuncuları kimler?

Melodram türünde önemli bir yapım olarak kabul edilen Unutursam Fısılda filmi 29 Ekim 2014 tarihinde vizyona girdi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak’ın yaptığı Unutursam Fısılda filminin yapımcılığını ise TAFF Pictures üstlendi. 47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde “En İyi Müzik” ve “En İyi Sanat Yönetimi” dallarında ödüle layık görülen film oyuncu kadrosundaki isimlerle göz doldurdu.

UNUTURSAM FISILDA KONUSU

Çağan Irmak’ın kaleminden çıkan Unutursam Fısılda filmi konusu temelde müziğe tutkun olan Hatice’nin popstar Ayperi’ye dönüşmesinin macerasını anlatıyor. Sağlık lisesinden mezun olduktan sonra kasabanın sağlık ocağında hemşire olarak çalışan Hanife ve müzik tutkusuyla dikkatleri çeken Hatice küçük, sakin bir kasabada yaşar. Hanife muhafazakar kasabının dokusunu içine sindirirken; Hatice kimseleri dinlemeden şarkı söylemeyi tercih eder. Edebiyata oldukça meraklı olan Hanife tüm hislerini küçük bir şiir defterine döker. Bir gün kasabaya yeni bir kaymakam atanır ve kaymakamın oğlu Tarık kız kardeşlerinin hayatını baştan sona değiştirir.