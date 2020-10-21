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Unutursam Fısılda filmi konusu nedir? Unutursam Fısılda nerede ve ne zaman çekildi? Unutursam Fısılda oyuncuları kimler?

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ünlü yönetmen Çağan Irmak’ın en sevilen filmleri arasında yer alan Unutursam Fısılda oyuncu kadrosu ve konusuyla merak edilmeye başladı. Kadrosunda dev isimlere yer veren film hem konusu hem müzikleriyle vizyona girdiği dönemde seyircisinden tam not almayı başarmıştı. Peki Unutursam Fısılda oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilen detaylar...

Unutursam Fısılda filmi konusu nedir? Unutursam Fısılda nerede ve ne zaman çekildi? Unutursam Fısılda oyuncuları kimler?

Melodram türünde önemli bir yapım olarak kabul edilen Unutursam Fısılda filmi 29 Ekim 2014 tarihinde vizyona girdi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak’ın yaptığı Unutursam Fısılda filminin yapımcılığını ise TAFF Pictures üstlendi. 47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde “En İyi Müzik” ve “En İyi Sanat Yönetimi” dallarında ödüle layık görülen film oyuncu kadrosundaki isimlerle göz doldurdu.

UNUTURSAM FISILDA KONUSU

unutursam fısılda

Çağan Irmak’ın kaleminden çıkan Unutursam Fısılda filmi konusu temelde müziğe tutkun olan Hatice’nin popstar Ayperi’ye dönüşmesinin macerasını anlatıyor. Sağlık lisesinden mezun olduktan sonra kasabanın sağlık ocağında hemşire olarak çalışan Hanife ve müzik tutkusuyla dikkatleri çeken Hatice küçük, sakin bir kasabada yaşar. Hanife muhafazakar kasabının dokusunu içine sindirirken; Hatice kimseleri dinlemeden şarkı söylemeyi tercih eder. Edebiyata oldukça meraklı olan Hanife tüm hislerini küçük bir şiir defterine döker. Bir gün kasabaya yeni bir kaymakam atanır ve kaymakamın oğlu Tarık kız kardeşlerinin hayatını baştan sona değiştirir.

UNUTURSAM FISILDA OYUNCULARI

unutusam fısılda oyuncular

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür, Kerem Bürsin, Hümeyra ve Işıl Yücesoy’un paylaştığı filmde pek çok ünlü isim rol aldı. Ayperi, Erhan, Hanife ve Tarık’ın maceralarını anlatan filmde Kenan Doğulu’nun müzikleri ön plana çıktı.

Hümeyra- Hatice/Ayperi
Işıl Yücesoy- Hanife
Köksal Engür- Erhan
Farah Zeynep Abdullah- Hatice/Ayperi (gençlik)
Kerem Bürsin- Erhan (gençlik)
Mehmet Günsür- Tarık (gençlik)
Gözde Cığacı- Hanife (gençlik)
Gürkan Uygun

UNUTURSAM FISILDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Unutursam Fısılda filminin konusu ve oyuncuları kadar çekim yerleri de merak edildi. Küçük bir kasabada başlayan hikaye yine aynı kasabada sona eriyor. Hatice’nin Ayperi’ye dönüşme macerasının başladığı nokta Ödemiş'in Birgi Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

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