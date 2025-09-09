YEMEK

Ünye'nin lezzeti tescillendi: 'İzabella üzüm Suyuna' coğrafi tescil

Ordu’nun Ünye ilçesi, yerel tarım ürünlerini markalaştırma yolunda önemli bir başarıya daha imza attı. Bölgeye özgü İzabella üzümünden üretilen organik üzüm suyu, uzun süren çalışmalar sonucunda coğrafi işaret tescili alarak Türkiye’nin tescilli ürünleri arasındaki yerini aldı. Yaklaşık üç yıl süren girişimlerin ardından “Ünye İzabella Üzüm Suyu”, 27 Ağustos 2025 tarihinde resmen tescillendi ve Türkiye’de coğrafi işaret alan 1763’üncü ürün oldu.

Ordu’nun Ünye ilçesinde, bölgenin kendi has lezzetlerini dünya markası haline getirmek için yürütülen çalışmalar sonuç verdi.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI

Yöresel ürünler üretim merkezinde yoğun olarak kullanılan ve farklı inovatif çalışmalarla değerlendirilen İzabella üzümünden elde edilen organik üzüm suyu, coğrafi işaret tescili aldı.

"İZABELLA ÜZÜM SUYU"

Yaklaşık üç yıl süren girişimlerin ardından "İzabella üzüm suyu", Türkiye’de coğrafi işaret alan 1763’üncü ürün oldu. 8 Ağustos 2022 tarihinde yapılan başvuru sonrası geçen zorlu sürecin ardından 27 Ağustos 2025 tarihli karar ile birlikte Ünye İzabella üzüm suyu resmen coğrafi işaret tescili kazandı. Tescil ile ilgili karar ise 15 Eylül 2025 tarihli ve 205 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde yayımlanacak.

ÇOK SAYIDA FAYDASI BULUNMAKTADIR

Ünye İzabella üzüm suyu, organik yapısı ve bileşenleri ile çok sayıda faydayı barındırıyor. Enerji ve besin değeri 85 kcal/L olan ürün, yüzde 17 karbonhidrat, yüzde 0,001 yağ, 1400 mg/L potasyum, 150 mg/L kalsiyum ve yüzde 12,5 oranında toplam şeker içeriyor. Ayrıca pH değeri 2,0 ile 4,5 arasında değişirken toplam asidite oranı 3,00 olarak ölçülüyor.

(İHA)

