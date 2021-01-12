Uraz Kaygılaroğlu ile Gamze Okutucu aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten ile evlenmiş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.

İkili, 2019'un temmuz ayında sürpriz bir şekilde boşanmıştı. İşiten ile ayrıldıktan sonra dostluklarını sürdüren Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

AŞK MI YAŞIYORLAR?

Kaygılaroğlu, Instagram hesabından menajer Gamze Okutucu ile birlikte birbirlerine sarılırken çekilen fotoğrafını yayınladı.

33 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı akıllara "Aşk mı yaşıyorlar?" sorunu getirdi.



