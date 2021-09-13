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  4. Uraz Kaygılaroğlu'nu görenler tanıyamadı! Yeni imajı olay oldu

Uraz Kaygılaroğlu'nu görenler tanıyamadı! Yeni imajı olay oldu

13.09.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak rol aldığı Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Gediz karakteriyle büyük bir başarı yakalayan ve Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayımlanacak olan 'Erşan Kuneri' dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 34 yaşındaki Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni imajıyla dikkat çekti.

Uraz Kaygılaroğlu'nu görenler tanıyamadı! Yeni imajı olay oldu

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı ve 2022'de izleyiciyle buluşacak olan Erşan Kuneri dizisinin çekimleri tamamlandı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'nin son set gününden bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaşarak "Seyircisi olmak bir karnaval gibi oh. 6 saat Erşan. 2 dakika bile yeterken 6 saat. Tüm ekibin ellerine sağlık. Yolun yol olsun oğul" ifadelerini kullandı.

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ERŞAN KUNERİ'NİN ÇEKİMLERİ BİTER BİTMEZ SAÇINI BOYATTI

Netflix'te yayınlanacak olan dizinin çekimleri tamamlanmasının ardından dizide rol alan Uraz Kaygılaroğlu hiç vakit kaybetmeden hakete geçti. Kaygılaroğlu dizisinin çekimleri biter bitmez imaj tazeledi. Daha önce 140 kilodan 76 kiloya kadar düşen ve fit haliyle dikkat çeken yakışıklı oyuncu saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyatarak adete bambaşka birine dönüştü. Kaygılaroğlu'nun çok konuşulan yeni hali hayranları ve sosyal medya takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Kaygılaroğlu'nun yeni hali, sürekli saç ve sakallarını sarı renkte görmeye alışık olduğumuz şarkıcı Tarık Mengüç'e benzetildi.

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Uraz Kaygılaroğlu
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