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Uraz Kaygılaroğlu: Sektörde fiziksel ayrımcılık var

21.05.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uraz Kaygılaroğlu, Zorlu PSM YouTube kanalından seyircilerle buluşan "İbrahim Selim ile Bu Gece"nin bu haftaki konuğu oldu.

Uraz Kaygılaroğlu: Sektörde fiziksel ayrımcılık var

Aile hayatının küçük yaştan itibaren kadınların yoğunlukta olduğu bir şekilde geçtiğini anlatan ünlü oyuncu, Tarık Akan'la ilgili hayalini paylaştı: "Bizim ailede iyi bir erkek figürü yoktu ne yazık ki, o yüzden hep kadınların arasında geçti çocukluluğum diyebilirim, halalarım, teyzelerim, babaannem, anneannem... Çocukken Tarık Akan'ın başrolde dayı olarak yer aldığı 'Sevgili Dayım' diye bir film vardı. O filmi izleyip 'vay be böyle dayı yeğen ilişkileri de olabiliyormuş' demek ki diye düşündüğümü hatırlıyorum. O zamanlar Tarık Akan'ın dayım olmasını bile istemiştim hatta."

SEKTÖRDE FİZİKSEL AYRIMCILIK VAR

Sektörün içerisinde yaşanan fiziksel ayrımcılıklardan duyduğu rahatsızlığı da ifade eden oyuncu, "Kilolu oyunculara ne yazık ki sektörde şans verilmiyor. Belirli bir kilonun üzerindeysen başrol oyuncusunun en yakın arkadaşı olup onun yaşadığı aşka seyirci olmak ve imrenerek bakmaktan başka bir rol düşmüyor sana. Bu bana gerçekçi gelmiyor. Hayat çeşitlilikleriyle güzel sonuçta, belirli bir kilonun üzerindeki insanlar aşık olamaz mı? Mesela bunu izleyemez miyiz biz? Mesela yurtdışında sektörün dinamiğinde böyle bir ayrımcılık yok. Ama ülkemizde ne yazık ki durum hala aynı" diye konuştu.

HAKSIZLIĞA GÖZ YUMMAM

Uraz Kaygılaroğlu, kendisinde katlanamadığı özelliğinin "çok çabuk sıkılması" olduğu itirafında bulundu. Haksızlık karşısındaki hassasiyetini de vurgulayan oyuncu; "Sevmediğim bir insanın uğradığı haksızlığın karşısında da ne yazık ki dururum. Kişiden bağımsız olarak düşünebiliyorum. Kişiyi sevmemeye devam ederim ama haksızlığa göz yummam" dedi.

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youtube Uraz Kaygılaroğlu
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