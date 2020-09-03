Uraz Kaygıroğlu ‘Uyuyan Güzel’ masalını değiştirdi! Alkış topladı!

Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Melis İşiten ile 2014 yılında Kahramaraş’ta herkesten gizli bir şekilde evlenmişti. Çiftin 2016 yılında Ada isimli kızları doğmuştu. Sosyal medyadan yaptıkları romantik paylaşımlarıyla bilinen ikili 2019 yılında şaşırtarak boşanma kararına imza atmıştı. Eski eşine duygusal bir mesajla sosyal medyadan veda eden Kaygılaroğlu “Melis’im, yol arkadaşım, kalbi güzelim, çocuğumun annesi; ben burada yan mahallede olacağım” ifadelerini kullanmıştı. Boşanmanın ardından dost kalabilen Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten kızları Ada içinde görüşeceklerini duyurmuştu.

İkilinin çocukları Ada annesi Melis İşiten’le kalırken; babası Uraz Kaygılaroğlu ile de sık sık görüşüyor. Sosyal medya hesabından kızı Ada’yı uyutmak için Uyuyan Güzel masalını anlattığını söyleyen Kaygılaroğlu, “Az evvel kızı yatırırken Uyuyan Güzel’i anlatıyordum. Finaldeki ‘prensle evlenmişler’i birbirlerini tanımak için zaman tanımışlar, yemeğe falan gitmişler, ‘prens iyi davranıyor mu’ diye bir süre Uyuyan Güzel beklemek istemiş diye revize ettim” açıklamasını yaptı.