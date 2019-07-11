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Ürdün'ün Haçlılar'a direnen kalesi: Aclun

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 11.07.2019 15:56 | Son Güncelleme

Ürdün’ün başkenti Amman’a 76 kilometre uzaklıktaki Aclun Kalesi, doğal güzelliklerin içinde ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor. Aclun, ılıman iklimi, yıl boyu süren yeşilliğiyle yurt içinden ve dışından gelenlerin hayran kaldığı bir kent olarak biliniyor. Kentle aynı ismi taşıyan Aclun Kalesi ise Haçlıların bölgeye yönelik tehditlerini bertaraf etmesi için inşa edilen en eski kale olma vasfını taşıyor.

Ürdün'ün Haçlılar'a direnen kalesi: Aclun
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İslam komutanlarından Salahaddin Eyyubi'nin siyasi dehasının sonucu olarak kentin stratejik bir tepesine kurulan kale, yine onun komutanlarından İzzeddin Üsame tarafından 1184 yılında inşa edildi.
ÜRDÜN'DE TURİZMİN GÖZDESİ

Salahaddin Eyyubi'nin Haçlı orduları tehdidini bertaraf etmek için Filistin'deki Bisan köyüne 11 kilometre uzaklıktaki Kevkeb el-Heva köyünde aynı isimle anılan kalenin karşısına denk gelecek şekilde inşa ettirdiği Aclun Kalesi, dünyanın her yerinden ziyaretçi akınına uğruyor.

Aclun kalesini görmeye gelen Japon turist Yu Ki (43) Ürdün’e ilk kez geldiğini ve kalede mümkün olduğunca uzun süre kalmak istediğini belirterek, “Aclun Kalesi’nin tüm ayrıntılarını dikkatlice incelemek istiyorum.” dedi.

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Yine kaleyi ilk kez ziyaret eden Suudi Arabistanlı turist Samir Dayf (18) Aclun Kalesi’nin mimari güzelliğine hayran kaldığını belirtti.

KALE PEK ÇOK UNUSURLA BENZERLERİNDEN AYRILIYOR

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Aclun Kalesi’nin bölgeyi Haçlı seferlerine karşı koruma ve ulaşım yollarının kontrolünün dışında önemli bir işlevi daha var. O da Aclun Kalesi’nin Kahire, Şam ve Bağdat arasında haber taşıyan posta güvercinlerinin durak noktalarından biri olması.

Aclun kenti Tarihi Eserler Müdürü Muhammed eş-Şelebi AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri amaçlarla inşa edilen kalenin çok sayıda özgün İslami mimari unsuru da bünyesinde barındırdığını belirtti.

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Kalenin 15-20 metre derinliğinde ve 25-35 metre genişliğinde bir hendekle çevrili olduğunu belirten Şelebi, kalede ayrıca savaş zamanında kaldırılan barış zamanında ise indirilen hareketli bir köprü bulunduğunu ifade etti.

Kalenin, Aclun'un farklı bölgelerinden getirilen kireç taşı ile inşa edildiğini aktaran Şelebi, geçen yıl kaleyi dünyanın farklı ülkelerinden 250 bin turistin ziyaret ettiğini, bunlar arasında da İslami kalelere büyük ilgi gösteren Türk turistlerin önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Ürdün Aclun Kalesi

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