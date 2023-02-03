Üretici zıt anlamlısı nedir? Üretici kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler anlamlarının karşıt olmasının yanı sıra yazılışları ve okunuşları bakımından da birbirlerinden farklıdır. Türkçede genellikle ticari anlamda kullanılan üretici kelimesi özellikle tüketimin oldukça yaygın olduğu günümüzde önemli bir yer tutan kelimeler arasında yer alıyor. Türk Dil Kurumuna göre üretici şu anlamlara gelir:

Üretimi yapan ve üretimle uğraşan kimse, yetiştirici.

Üretimi sağlayan.

Üretici kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Karşıt anlamlı sözcükler aynı anlam doğrultusunda birbirleri ile tam tersi anlamı ifade ederler. Türkçede her kelimenin zıt anlamlısı bulunmaz. Ayrıca bir kelimenin olumsuzu o kelimenin zıt anlamlısı değildir. Dilimizde zıt anlamlısı bulunan sözcüklerden biri de üretici sözcüğüdür. Üretici kelimesinin zıt anlamlısı aynı zamanda üretici ile karşıt anlamlıdır. Üreticinin zıt anlamlısı:

Tüketici

Üretici zıt anlamlısı olan kelime ise cümle içinde üretici ile tam tersi anlamı ifade eder. Bunların yanı sıra üretici yalnızca bir malın ortaya çıkmasını eşya olarak değil de yeni bir fikrin ortaya çıkmasını sağlayan ya da icat yapan kişilere de denir. Üreticinin zıt anlamlısı olan tüketici kelimesiyse "Üretimle uğraşan kimse" anlam doğrultusunda zıtlık oluşturur.

Üreticinin zıt anlamlısı ile örnek cümleler

Üretici kelimesini zıt anlamı olan kelime tüketici kelimesidir. Tüketici sözcüğü tüketmek kelimesinden türemiştir. Bir şeyin yapımında herhangi bir katkısı olmayan sadece tüketen kişiye tüketici denir. Üretici ile zıt anlamlı olan tüketici kelimesi ile örnek cümleler kurulabilir. Üretici kelimesinin zıt anlamı olan tüketici kelimesiyle örnek cümleler: