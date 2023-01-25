Resmî zıt anlamlısı nedir? Resmî kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Resmî kelimesi günümüzde pek çok alanda karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu sözcük dilimize Arapçadan girmiştir. Türk Dil Kurumuna göre resmî kelimesinin birden fazla anlamı mevcuttur. Bu anlamları şu şekilde sıralayabilmeniz mümkündür:

(Sıfat) Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili

(Sıfat) Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan

(Mecaz) Samimi olmayan, teklifli

Resmî sözcüğünün içerisinde geçtiği “resmî dil", "resmî elbise", "resmî nikâh", "resmî giysi", "resmî bayram", "yarı resmî” gibi birleşik kelimeler de mevcuttur. Resmî sözcüğü karşıt anlamı olan kelimeler arasında yer alır. Resmî zıt anlamlısı olan yalnızca tek bir kelime bulunmaktadır.

Resmî kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Resmî kelimesi günlük konuşma dilinde çok fazla kullanılan sözcüklerden biridir. Bu sözcük genellikle cümle içerisinde sıfat görevinde kullanılır. Genel olarak cümle içerisinde sıfat ya da zarf olarak kullanılan kelimelerin karşıt anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Bu bağlamda resmî zıt anlamlısı olan karşılığa da sahip kelimelerden birisidir. Resmînin zıt anlamlısı olan sözcük:

Özel

Özel sözcüğü anlam açısından resmî sözcüğünün tam aksini ifade eder. Resmî sözcüğü kadar özel kelimesi de günlük hayatımızda birçok farklı alanda karşımıza çıkar. Özel kelimesi "Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili" anlam doğrultusunda resmînin zıt anlamlısıdır. Zıt anlamlı sözcüklerde ana konu aynıdır, fakat konuya bakış açısı farklıdır. Ayrıca zıt anlamlı sözcüklerin okunuş ve yazım stillerini de birbirine benzememektedir.

Resmînin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Mana yönünden birbiriyle çelişen sözcükler karşıt yani zıt anlamlı olarak tabir edilmektedir. Resmî sözcüğü de karşıt anlamı bulunan kelimelerden biridir. Resmî kelimesinin zıt anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmak gerekirse: