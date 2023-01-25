Özel zıt anlamlısı nedir? Özel kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Bir sözcüğün zıt anlamlısını değinmeden önce ilk olarak bu sözcüğün temel anlamlarının sıralanması oldukça faydalıdır. Çünkü bu sayede sözcüğün zıt anlamlısının hangi anlama geldiğine dair de fikir edinilebilir. Özelin zıt anlamlısı açıklanmadan önce de bu sözcüğün temel anlamları aşağıdaki gibi belirtilebilir:

Yalnızca bir şeye ya da bir kişiye ait veya ilişkin olan, spesiyal

Diğer benzerlerinden ayrılmasını sağlayan belli bir özelliği olan bir şey

Yalnızca bir kişiyi ilgilendiren, zati, hususi

Devlete değil, kişiye ait olan şey

Dikkate değer olan şey

Ayırt edici niteliği bulunan bir şey

Olağandan ve her zaman görülenden farklı olan şey

Özel zıt anlamlısı nedir?

Pek çok bağlamda kullanılabilen özel sözcüğü cümle içerisinde sıfat konumunda yer alır. Spesiyal, kişiye ait, devlete ait olmayan olarak bilinen özel sözcüğünün zıt anlamlısı da bu doğrultuda sıklıkla araştırılır. Temelde özelin zıt anlamlısı, kişiye ait olmayan ve devlete ait olan gibi anlamlarda kullanılır. Bu sözcük cümle içerisinde kullanıldığı zaman ise özel kelimesi ile zıt anlamlısının neden karşıt anlamlı sözcükler olduğu net olarak ortaya konulabilir. Özel kelimesinin zıt anlamı:

Resmî

"Devlete değil, kişiye ait olan" anlamı doğrultusunda özel kelimesinin zıt anlamı "resmî" olarak belirtilebilir. Nitekim özel sözcüğünün TDK kapsamındaki tanımında da "resmî karşıtı" ibaresinin bulunduğu görülebilir. Yani resmî sözcüğü, özel kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük olarak cümle içerisinde kullanılabilir.

Özelin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Resmî sözcüğü özel kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılır. Bu sözcüğü cümle içerisinde kullanmadan önce ise temel anlamını açıklamak mümkündür. Devlete ait, devletle ilgili ve devletin olan şeklinde tanımlanan resmî sözcüğü özel karşıtıdır. Yani resmî, devletin öngördüğü yöntemlere uygun bir şekilde yapılan ve formel olarak da tanımlanabilir. Bu sözcüğün kullanıldığı örnek cümleler ise şu şekildedir: