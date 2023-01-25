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Özel zıt anlamlısı nedir? Özel kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

20.01.2023 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zıt anlamlı sözcükler birbiri ile tam tersi anlamları ifade eden kelimelerdir. Dolayısıyla Türkçede yer alan sözcüklerin pek çoğunun zıt anlamlısını bilmek, kelime dağarcığını geliştirir. Bununla birlikte Türkçede yaygın olarak kullanılan özel sözcüğünün zıt anlamlısı bazen direkt olarak akla gelmeyebilir. Sıfat olarak kullanılan özel sözcüğünün zıt anlamlısı cümle içerisinde kullanıldığı takdirde ise bu kelimenin anlamı daha rahat bir şekilde kavranabilir. Peki, özel karşıt anlamlısı nedir?

Özel zıt anlamlısı nedir? Özel kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Bir sözcüğün zıt anlamlısını değinmeden önce ilk olarak bu sözcüğün temel anlamlarının sıralanması oldukça faydalıdır. Çünkü bu sayede sözcüğün zıt anlamlısının hangi anlama geldiğine dair de fikir edinilebilir. Özelin zıt anlamlısı açıklanmadan önce de bu sözcüğün temel anlamları aşağıdaki gibi belirtilebilir:

  • Yalnızca bir şeye ya da bir kişiye ait veya ilişkin olan, spesiyal
  • Diğer benzerlerinden ayrılmasını sağlayan belli bir özelliği olan bir şey
  • Yalnızca bir kişiyi ilgilendiren, zati, hususi
  • Devlete değil, kişiye ait olan şey
  • Dikkate değer olan şey
  • Ayırt edici niteliği bulunan bir şey
  • Olağandan ve her zaman görülenden farklı olan şey
Eğri zıt anlamlısı nedir? Eğri zıt anlamlısı nedir?

Özel zıt anlamlısı nedir?

Pek çok bağlamda kullanılabilen özel sözcüğü cümle içerisinde sıfat konumunda yer alır. Spesiyal, kişiye ait, devlete ait olmayan olarak bilinen özel sözcüğünün zıt anlamlısı da bu doğrultuda sıklıkla araştırılır. Temelde özelin zıt anlamlısı, kişiye ait olmayan ve devlete ait olan gibi anlamlarda kullanılır. Bu sözcük cümle içerisinde kullanıldığı zaman ise özel kelimesi ile zıt anlamlısının neden karşıt anlamlı sözcükler olduğu net olarak ortaya konulabilir. Özel kelimesinin zıt anlamı:

  • Resmî

"Devlete değil, kişiye ait olan" anlamı doğrultusunda özel kelimesinin zıt anlamı "resmî" olarak belirtilebilir. Nitekim özel sözcüğünün TDK kapsamındaki tanımında da "resmî karşıtı" ibaresinin bulunduğu görülebilir. Yani resmî sözcüğü, özel kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük olarak cümle içerisinde kullanılabilir.

Resmî zıt anlamlısı nedir? Resmî zıt anlamlısı nedir?

Özelin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Resmî sözcüğü özel kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılır. Bu sözcüğü cümle içerisinde kullanmadan önce ise temel anlamını açıklamak mümkündür. Devlete ait, devletle ilgili ve devletin olan şeklinde tanımlanan resmî sözcüğü özel karşıtıdır. Yani resmî, devletin öngördüğü yöntemlere uygun bir şekilde yapılan ve formel olarak da tanımlanabilir. Bu sözcüğün kullanıldığı örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Resmî kurumların bayramda açık olup olmadığı pek çok kişi tarafından araştırılıyor.
  • Yeni girişimci olarak gerekli prosedürleri tamamlamak amacıyla resmî daireye gitti.
  • İş yeri için son derece önemli olan belgeleri kaybeden Cankat'ın resmî daireden uyarı alması muhtemel.
  • Sosyal Güvenlik Kurumunun resmî dairesindeki duyuruları takip ederek aradığın bilgilere ulaşabilirsin.
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