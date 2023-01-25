Eğri zıt anlamlısı nedir? Eğri kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Birden fazla anlama karşılık gelen ve tanımı bulunan kelimelerden biri de eğri kelimesidir. İsim, sıfat ve zarf görevinde kullanılabilen eğri kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:
Kelimelerin zıt anlamlılarının doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için anlamlarının iyi bilinmesi gerekir. Eğri kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime vardır. Eğrinin "Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren" anlamı doğrultusunda eğrinin zıt anlamlısı olan kelime:
Eğri kelimesi cümle içerisinde doğru ya da düz olmayan gibi bir anlamda kullanılıyorsa eğri zıt anlamlısı olarak doğru kelimesi kullanılabilir. Cümle içindeki anlamına göre bu doğru kelimesi eğrinin zıt anlamlısı olarak yer alır.
Kelimelerin anlamlarını pekiştirmek için birçok yol kullanılır. Bu yollardan en sık kullanılanı ve en geçerli kabul edileni o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Eğri kelimesinin zıt anlamı olan kelime kullanılarak kurulan cümle örnekleri: