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Eğri zıt anlamlısı nedir? Eğri kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

20.01.2023 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dünyadaki kelime dağarcığı en zengin olan diller arasında yer alır. Bunun sebeplerinden biri de hem kendi içerisinde kelimeler türetmesi hem de farklı dillerden kelimeler ödünçlemesidir. Neredeyse her kelimenin birden fazla anlamı ve eş anlamlı karşılığının bulunabilir. Bunun yanı sıra her kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Eğri kelimesi de farklı türlerde birçok anlamı ve tanımı olan bir kelimedir. Çeşitli eş anlamları bulunan eğrinin zıt anlamlısı nedir?

Eğri zıt anlamlısı nedir? Eğri kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Birden fazla anlama karşılık gelen ve tanımı bulunan kelimelerden biri de eğri kelimesidir. İsim, sıfat ve zarf görevinde kullanılabilen eğri kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren
  • Yay gibi kavislenmiş
  • Yatay veya düşey olmayan, bütünüyle bir yana eğilmiş bulunan
  • Yanlış bir biçimde
  • Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi
  • Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey
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Eğri kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Kelimelerin zıt anlamlılarının doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için anlamlarının iyi bilinmesi gerekir. Eğri kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime vardır. Eğrinin "Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren" anlamı doğrultusunda eğrinin zıt anlamlısı olan kelime:

  • Doğru

Eğri kelimesi cümle içerisinde doğru ya da düz olmayan gibi bir anlamda kullanılıyorsa eğri zıt anlamlısı olarak doğru kelimesi kullanılabilir. Cümle içindeki anlamına göre bu doğru kelimesi eğrinin zıt anlamlısı olarak yer alır.

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Eğrinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin anlamlarını pekiştirmek için birçok yol kullanılır. Bu yollardan en sık kullanılanı ve en geçerli kabul edileni o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Eğri kelimesinin zıt anlamı olan kelime kullanılarak kurulan cümle örnekleri:

  • Eğri sandığımız köy yolu oldukça doğruymuş.
  • Doğru patikadan ilerleyip şehir merkezine ulaştılar.
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