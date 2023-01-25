Eğri zıt anlamlısı nedir? Eğri kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Birden fazla anlama karşılık gelen ve tanımı bulunan kelimelerden biri de eğri kelimesidir. İsim, sıfat ve zarf görevinde kullanılabilen eğri kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren

Yay gibi kavislenmiş

Yatay veya düşey olmayan, bütünüyle bir yana eğilmiş bulunan

Yanlış bir biçimde

Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi

Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey

Eğri kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Kelimelerin zıt anlamlılarının doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için anlamlarının iyi bilinmesi gerekir. Eğri kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime vardır. Eğrinin "Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren" anlamı doğrultusunda eğrinin zıt anlamlısı olan kelime:

Doğru

Eğri kelimesi cümle içerisinde doğru ya da düz olmayan gibi bir anlamda kullanılıyorsa eğri zıt anlamlısı olarak doğru kelimesi kullanılabilir. Cümle içindeki anlamına göre bu doğru kelimesi eğrinin zıt anlamlısı olarak yer alır.

Eğrinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin anlamlarını pekiştirmek için birçok yol kullanılır. Bu yollardan en sık kullanılanı ve en geçerli kabul edileni o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Eğri kelimesinin zıt anlamı olan kelime kullanılarak kurulan cümle örnekleri: