Pozitif zıt anlamlısı nedir? Pozitif kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Pozitif sözcüğü günlük hayatımızda çok sık karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Dilimize Fransızcadan girmiş olan bu sözcük, cümle içerisinde çoğunlukla sıfat görevini üstlenir. Fransızca positif kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Pozitif zıt anlamlısı olan sözcükler arasındadır. Türk Dil Kurumuna pozitif kelimesinin anlamları:

(Sıfat) Olumlu

(Matematik) Artı

Ayrıca pozitif sözcüğünün içerisinde geçtiği “pozitif film", "pozitif ayrımcılık", "pozitif kutup", "pozitif sayı", "pozitif görüntü", "pozitif elektrik", "pozitif hukuk” gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.

Pozitif kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Pozitif sözcüğü birçok farklı alanda kullanılan kelimelerden biridir. Çoğunlukla sıfat görevinde kullanılmaktadır. Bir kelimenin zıt yani karşıt anlamlı olabilmesi için cümle içerisinde sıfat veya zarf görevini görmesi gerekir. Pozitif sözcüğü genellikle sıfat olarak kullanıldığı için dolayısıyla karşıt anlamlısı da mevcuttur. Pozitifin zıt anlamlısı olan sözcük:

Negatif

Negatif kelimesi pozitif kelimesinin zıddı olarak kabul edilmektedir. Pozitif sözcüğü kadar negatif kelimesi de günlük konuşma dilinde çok sık tercih edilir. Negatif sözcüğü pozitif sözcüğünün mana yönünden tam tersini ifade eder. Çoğunlukla olumsuz bir durumdan bahsederken negatif kelimesini kullanırız. "Olumlu" anlamı bağlamında negatif kelimesi pozitif zıt anlamlısı kelimedir.

Pozitifin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamca birbirinin tam aksini anlatan kelimeler karşıt anlamlı olarak adlandırılmaktadır. Pozitif kelimesinin zıt anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: