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Pozitif zıt anlamlısı nedir? Pozitif kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

20.01.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz sözcük açısından oldukça zengin bir dildir. Birçok farklı medeniyetten dilimize kelime girmiştir. Bu sözcüklerin bazılarının eş anlamlısı veya zıt anlamlısı varken bazılarının ise mevcut değildir. Mana yönünden yakın olan sözcükler eş anlamlı olarak ifade edilirken yine mana yönünden birbirinin aksini ifade eden sözcükler ise zıt anlamlı olarak tabir edilir. Peki, pozitif kelimesinin karşıt anlamlısı nedir?

Pozitif zıt anlamlısı nedir? Pozitif kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Pozitif sözcüğü günlük hayatımızda çok sık karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Dilimize Fransızcadan girmiş olan bu sözcük, cümle içerisinde çoğunlukla sıfat görevini üstlenir. Fransızca positif kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Pozitif zıt anlamlısı olan sözcükler arasındadır. Türk Dil Kurumuna pozitif kelimesinin anlamları:

  • (Sıfat) Olumlu
  • (Matematik) Artı

Ayrıca pozitif sözcüğünün içerisinde geçtiği “pozitif film", "pozitif ayrımcılık", "pozitif kutup", "pozitif sayı", "pozitif görüntü", "pozitif elektrik", "pozitif hukuk” gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.

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Pozitif kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Pozitif sözcüğü birçok farklı alanda kullanılan kelimelerden biridir. Çoğunlukla sıfat görevinde kullanılmaktadır. Bir kelimenin zıt yani karşıt anlamlı olabilmesi için cümle içerisinde sıfat veya zarf görevini görmesi gerekir. Pozitif sözcüğü genellikle sıfat olarak kullanıldığı için dolayısıyla karşıt anlamlısı da mevcuttur. Pozitifin zıt anlamlısı olan sözcük:

  • Negatif

Negatif kelimesi pozitif kelimesinin zıddı olarak kabul edilmektedir. Pozitif sözcüğü kadar negatif kelimesi de günlük konuşma dilinde çok sık tercih edilir. Negatif sözcüğü pozitif sözcüğünün mana yönünden tam tersini ifade eder. Çoğunlukla olumsuz bir durumdan bahsederken negatif kelimesini kullanırız. "Olumlu" anlamı bağlamında negatif kelimesi pozitif zıt anlamlısı kelimedir.

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Pozitifin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamca birbirinin tam aksini anlatan kelimeler karşıt anlamlı olarak adlandırılmaktadır. Pozitif kelimesinin zıt anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse:

  • Babam artık bu negatif tutumumu bırakmamı söyledi.
  • Negatif insanlardan uzaklaşmak için şehir dışına çıkmıştı.
  • Negatif durumlar karşısında ne yapacağımı bilemiyorum.
  • İnsanların daha dinlemeden negatif yorumlar yapması beni deli ediyor.
  • Kardeşim üzerindeki negatifliği atmak için biraz yürüyüşe çıktı.
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