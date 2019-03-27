Ürettikleri mayo ülkeyi ikiye böldü! İç çamaşırı mı mayo mu?

Yurtdışında popüler olan bir plaj giyim markası, yeni sezon için ipli bir mayo çıkardı. Ama müşterilerden gelen tepki ile yıkıldılar: 'Siz mayo değil iç çamaşırı satıp bizi kazıklıyorsunuz!'

Avustralya’da zincir mağazalara sahip olan Missguided adlı marka, yeni sezon plaj koleksiyonu için bir tanga mayo tasarladı. 33 dolardan yani yaklaşık olarak 178 TL’ye satılan mayo, adeta satış rekoru kırdı.

Hem fiyatı uygun hem de oldukça seksi olan bu mayonun siyah, kırmızı ve koyu yeşil olmak üzere 3 rengi bulunuyor. Kırmızı ve yeşil satışa çıkar çıkmaz tükenmiş. Bu mayo satış rekoru kırmasına rağmen ülkenin gündemine de bomba gibi düştü.

İnsanlar adeta ikiye bölündü ve markayı protesto edenler bile oldu. Mayo adı altında iç çamaşırı sattıkları iddia edilen markaya sosyal medyadan da tepkiler yağdı.

Mayoya önden bakılınca 1980’lerin popüler yapımı Baywatch tarzını andırsa da, arka kısmı tamamen ipten oluşuyor. Yüzlerce müşteri ‘Siz insanları kandırıyorsunuz’ dese de çoğu da ‘Tatilim için aradığım mayo’ gibi olumlu yorumlarda bulundu. Hatta bir sosyal medya kullanıcısı “Bunu giydiğimde babamın ne diyeceğini merak ediyorum” derken bazıları ise “Siz hastasınız”, “Bu bir şaka olmalı”, “Bundan daha kötüsünü yapamazdınız”, “Bu düpedüz iç çamaşırı” yorumlarında bulundu.

