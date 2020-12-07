Urfa Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor

Heyet, M.Ö. 10 bin yıllarına ait neolitik bir alan üzerine kurulduğu tahmin edilen ve bölgede hüküm sürmüş devletler tarafından da kullanılan kalenin turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar hakkında Şanlıurfa Kalesi Kazı Başkanı ve Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülriz Kozbe'den bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Şanlıurfa Büyükşehir ve Eyyübiye Belediyesinin desteğiyle kale içerisinde 3 ay önce başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.

Kalenin çok sayıda devlet tarafından kullanılması nedeniyle tabakalar halinde kazı çalışmasının yapıldığını belirten Beyazgül, şu değerlendirmede bulundu:

"Kazılarda her döneme ait tarihi bulgular ortaya çıkarılacak. Şanlıurfa'nın merkezinde yer alan bu tarihi alan çokça ziyaret edilen bir mekan. Neredeyse başlangıç dönemlerinde Göbeklitepe kadar ziyaret edilen bir mekan. Daha sonra Göbeklitepe'nin şöhretiyle birlikte daha fazla ziyaret edilmeye başlanmıştır. Şimdi buna bir de Karahantepe eklenmiştir. Orada da çok sürpriz tarihi anıtlar ortaya çıkarılacaktır. Belki Göbeklitepe'den de daha önceki bir döneme rast gelinecek. Urfa'mız tarih, kültür, sanat, müzik, gastronomi merkezi, bunun da bir örneği üzerinde bulunduğumuz Urfa Kalesi."

URFA KALESİ ŞANLIURFA TURİZMİNE YENİ BİR DESTİNASYON ALANI OLACAK

Kazı Başkanı Prof. Dr. Kozbe de kazının ilk yılı olduğu için sınırlı sayıda alanı açtıklarını, bu nedenle az miktarda bulguya ulaştıklarını ifade etti.

Açtıkları alanların tarih açısından umut verici olduğunu kaydeden Kozbe, şöyle devam etti:

"Açtığımız alanlar Urfa'nın farklı dönemlerini, Göbeklitepe ve Karahantepe'de sergilenen, neolotik olarak tanımladığımız dönemlerin dışındaki dönemlerini, bunlar Abbasiler, Memlükler, Selçuklular, Osmanlıları ortaya koyan mimari bulgular ve buluntularla karşı karşıyayız. Hedefimiz bu zaman dilimlerini göz önüne serecek, ziyaretçilerin ziyaret ettiğinde alanı algılamalarını kolaylaştıracak bir takım restorasyon projeleriyle alanı açık hava müzesi haline getirip Şanlıurfa'nın turizmine yeni bir destinasyon olarak sunmak."