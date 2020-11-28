Ürgüp nerede? Ürgüp’te gezilecek yerler nereleri? Ürgüp hangi ile bağlı? Ürgüp’ün nesi meşhur? Ürgüp yemekleri nelerdir?

Bir dönem ekranlara gelen ve reyting rekorları kıran Asmalı Konak dizisiyle büyük bir şöhrete kavuşan Ürgüp bu kez MasterChef yarışmasıyla yeniden gündeme geldi. Her hafta farklı bir şehre giderek oraya özgü yöresel yemekleri hazırlayan yarışmacılar bu defa Ürgüp’te. Bu nedenle televizyon izleyicileri tarafından bölgeye dair çok sayıda detay araştırılıyor. Peki, Ürgüp hangi ile bağlı? Ürgüp’e nasıl gidilir? Ürgüp’e ne zaman gidilir? İşte tüm merak edilenler...

ÜRGÜP NEREDE?

Nevşehir ilinin 20 km doğusunda yer alan ilçe, aynı zamanda Kapadokya bölgesinin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Tarihsel süreçte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan bölge, Bizanslılar zamanında Osiana, Selçukluluk döneminde Başhisar, Osmanlılar döneminde Burgut kalesi ve Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren de Ürgüp ismiyle anıldı.

Ürgüp’e pek çok farklı yöntemle ulaşım sağlamak mümkün. Havayolu ile ulaşım sağlamak isteyenler için Nevşehir Kapadokya Havalimanı ilçe merkezine 47 km uzaklıkta bulunuyor. Karayoluyla ulaşmak isteyenler için ise Nevşehir’in doğusunda bulunan Ürgüp, Kayseri’ye 70 km, Adana’ya 280 km, Ankara’ya 310 km, Bursa’ya 685 km, İstanbul’a 765 km ve İzmir’e 785 km uzaklıkta. Bölgeye çeşitli şehirlerden direkt otobüs seferleri de düzenleniyor. Bunun yanı sıra Nevşehir otogarından ilçeye sık sık dolmuş seferleri gerçekleştiriliyor.