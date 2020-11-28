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Ürgüp nerede? Ürgüp’te gezilecek yerler nereleri? Ürgüp hangi ile bağlı? Ürgüp’ün nesi meşhur? Ürgüp yemekleri nelerdir?

Hande Öztürk Hande Öztürk 28.11.2020 14:36 | Son Güncelleme:
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Ürgüp nerede? Ürgüp’te gezilecek yerler nereleri? Ürgüp hangi ile bağlı? Ürgüp’ün nesi meşhur? Ürgüp yemekleri nelerdir?

Her hafta farklı bir şehri ziyaret ederek oranın yöresel yemeklerini yapan MasterChef yarışmacıları bu hafta da Ürgüp’te. Bu nedenle televizyon izleyicileri tarafından Ürgüp yemekleri ve bölgeyle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Çok sayıda kişi Ürgüp’ün nesi meşhur sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ürgüp nerede? Ürgüp hangi ile bağlı? Ürgüp’te gezilecek yerler nereleri? İşte tüm merak edilenler…

Bir dönem ekranlara gelen ve reyting rekorları kıran Asmalı Konak dizisiyle büyük bir şöhrete kavuşan Ürgüp bu kez MasterChef yarışmasıyla yeniden gündeme geldi. Her hafta farklı bir şehre giderek oraya özgü yöresel yemekleri hazırlayan yarışmacılar bu defa Ürgüp’te. Bu nedenle televizyon izleyicileri tarafından bölgeye dair çok sayıda detay araştırılıyor. Peki, Ürgüp hangi ile bağlı? Ürgüp’e nasıl gidilir? Ürgüp’e ne zaman gidilir? İşte tüm merak edilenler...

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kapadokya

ÜRGÜP NEREDE?

Nevşehir ilinin 20 km doğusunda yer alan ilçe, aynı zamanda Kapadokya bölgesinin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Tarihsel süreçte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan bölge, Bizanslılar zamanında Osiana, Selçukluluk döneminde Başhisar, Osmanlılar döneminde Burgut kalesi ve Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren de Ürgüp ismiyle anıldı.

Ürgüp’e pek çok farklı yöntemle ulaşım sağlamak mümkün. Havayolu ile ulaşım sağlamak isteyenler için Nevşehir Kapadokya Havalimanı ilçe merkezine 47 km uzaklıkta bulunuyor. Karayoluyla ulaşmak isteyenler için ise Nevşehir’in doğusunda bulunan Ürgüp, Kayseri’ye 70 km, Adana’ya 280 km, Ankara’ya 310 km, Bursa’ya 685 km, İstanbul’a 765 km ve İzmir’e 785 km uzaklıkta. Bölgeye çeşitli şehirlerden direkt otobüs seferleri de düzenleniyor. Bunun yanı sıra Nevşehir otogarından ilçeye sık sık dolmuş seferleri gerçekleştiriliyor.

ÜRGÜP’TE GEZİLECEK YERLER

Ürgüp gezilecek yerler bakımından misafirlerine çok sayıda seçenek sunuyor. Kapadokya’nın kalbi olan Ürgüp’te Osmanlı döneminde inşa edilmiş olan Kılıçarslan Türbesi, Kadı Kalesi, Temenni Tepesi ve geçmişi 10. yüzyıla dayanan Karamanoğlu İbrahim Bey Cami bulunuyor. Aynı zamanda yöredeki Ortahisar kasabası ile Mustafapaşa Köyü de görülmeye değer. Bunun yanı sıra Ürgüp - Ortahisar yolu üstündeki Üç Güzeller peribacaları da bölgenin en meşhur turistik noktası.

Birbirine bitişik oldukları için “Üç Güzeller” ismiyle anılan peribacaları, sosyal medyada paylaşım yapmak isteyen fotoğraf tutkunlarının mutlaka ziyaret ettiği bir yer. Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ziyaretçilerine masalsı manzaralar sunan Kapadokya’nın simgelerinden olan Üç Güzeller, Kasım ayında da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Koronavirüs salgınına rağmen yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin kasım ayında da uğrak mekanı haline geldi.

gomeda vadisi

Aynı zamanda Kapadokya’nın gözbebeği Ürgüp’teki Gomeda Vadisi de doğa tutkunlarının sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden bir tanesi. İlçede yer alan vadide ziyaretçiler, kayadan oyma tarihi yapılar ve eşsiz bitki örtüsü içinde doğa yürüyüşleri gerçekleştiriyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe sahip olan vadi, sonbahar ile birlikte ziyaretçilerine büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

ÜRGÜP YEMEKLERİ

Bölgeye gitmeyi düşünen vatandaşlar dillere destan lezzetleriyle bilinen Ürgüp’te ne yenir sorusuna da cevap arıyor. Ürgüp’ün nesi meşhur sorusu sorulduğunda cevap olarak çok sayıda eşsiz lezzetten bahsetmek mümkün. Ürgüp mantısı, çömlek kebabı, çömlek fasulyesi, nohutlu yahnisi, kayısı dolması, sütlü çorbası, Nevşehir tavası, ayva dolması, soğanlaması, gendime, ağpakla, dıvıl, sızgıt ve dolaz gibi yöresel yemekleriyle oldukça ünlü. Bu nedenle bölgeye gidildiğinde bu lezzetlerden en azından birkaçını denemeden Ürgüp’ten ayrılmamak gerekiyor.

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