Kapadokya’da mutlaka yapılması gerekenler neler? İşte Kapadokya’da gezilecek yerler

3. TARİHİ HİSSETMEK

Kapadokya’da ne yapılır sorusuna yanıt olarak “tarihi doyasıya hissetmek” cevabı da verilebiliyor. Hititlere uzanan tarihiyle bölgede çok sayıda tarihi mekana ev sahipliği yapıyor. Medreseler, kiliseler, kaya içerisine oyulmuş evler ve kaleler arasında geçmişe doğru keyifli bir yolculuk yapmak olmazsa olmazlardan.

4. YERALTI ŞEHİRLERİNİ GEZMEK

Kapadokya’da yapılacak aktiviteler arasında yeraltı şehirlerini gezmek de bulunuyor. Oldukça ilginç bir deneyim yaşatacak bu aktivitede mühendislik harikası olan yeraltı şehirlerine tanıklık ediliyor. Özellikle Derinkuyu ve Kaymaklı en meşhurları arasında yer alıyor.

5. BOL BOL YÜRÜYÜŞ

Kapadokya’da yapılması gerekenler arasında keyifli yürüyüşler yapmak da yer alıyor ancak bu yürüyüşler şimdiye kadar yaptıklarınızdan çok daha farklı oluyor. Doğayla iç içe, sonsuzluğa uzanıyor hissi yaratan vadilerle huzur dolu yürüyüşler yapmak ve hafızalardan asla silinmeyecek manzaralara şahit olmak mümkün.

6. AT TURLARI

Meraklıları için bölge at turları ile de meşhur. Üstelik at binme konusunda tecrübesi olmayanlar burada eğitim de alabiliyor. Böylece bölgenin ruhunu çok daha derinden ve doyasıya hissetmek at turları ile kolaylaşıyor.