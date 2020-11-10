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Kapadokya’da mutlaka yapılması gerekenler neler? İşte Kapadokya’da gezilecek yerler

Hande Öztürk Hande Öztürk
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgi gösterdiği Kapadokya, son günlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Tarihi, doğal güzellikleri ve keşfedilmeyi beklenen pek çok büyüleyici mekanıyla bölge, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Şimdi, hafta sonu tatili için bölgeye gidecekler tarafından Kapadokya’da mutlaka yapılması gerekenler araştırılıyor. İşte Kapadokya’da gezilecek yerler ve yapılacaklar…

Kapadokya’da mutlaka yapılması gerekenler neler? İşte Kapadokya’da gezilecek yerler

Türkiye’nin doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden olan Kapadokya bölgesini ekim ayında 175 bin 612 turist ziyaret etti. Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi kilise ve manastırları, yer altı yerleşim merkezleri ve sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli etkinlikleriyle turistlerin beğenisini kazanan bölgede, geçen ay yılın en çok ziyaret edilen dönemi oldu. Bölge, kasım ayında da ilgi görmeye devam ediyor. Yabancı turistlerin yanı sıra hafta sonu tatillerinde bölgeye gidecek olan yerli turistler tarafından da Kapadokya’da gezilecek yerler araştırılıyor. İşte Kapadokya’da mutlaka yapılması gerekenler

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KAPADOKYA’DA GEZİLECEK YERLER

Kapadokya gezilecek yerler bakımından oldukça avantajlı bir bölge. Ziyaretçilerine o kadar geniş seçenekler sunuyor ki çoğu turist, gezmesi gereken yerlerin hepsini gezemeden ve yapacakları henüz bitmeden bölgeden ayrıldığı için üzülebiliyor bile. Kapadokya’da mutlaka görülmesi gereken yerler arasında Ihlara Vadisi bulunuyor. Özellikle bölgenin incisi olarak adlandırılan tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi son günlerde adeta Rus turistlerin akınına uğruyor.

Bunun yanı sıra gezilecek yerler arasında Narlıgöl Krater gölü, Göreme açık hava müzesi, Derinkuyu yeraltı şehri, üç güzeller peribacaları, güvercinlik vadisi, Hacı Bektaş-ı Veli müzesi, Paşabağ peribacaları ve Devrent vadisi gibi yerler bulunuyor.

KAPADOKYA’DA MUTLAKA YAPILMASI GEREKENLER

1. GÜN DOĞUMUNU İZLEMEK

Bölgede tatil ya da günübirlik gezi için gidecek pek çok insan Kapadokya’da gün doğumu nerede izlenir sorusuna yanıt arıyor. Bölgede balon turuna katılanlar gün doğumunu gökyüzünden izleme fırsatı yakalarken balon turuna katılamayanlar ise Göreme beldesindeki Aşk Vadisi’nde hem gün doğumunu hem de balonların dansını izleme fırsatı yakalıyor. Bu nedenle Kapadokya’da yapılacaklar arasında güneşin doğuşunu seyretmek mutlaka yer alıyor.

2. KAPADOKYA BALON TURU

Kapadokya’da balon turuna katılmak elbette olmazsa olmazlar arasında bulunuyor. Ancak gitmeden önce hava koşullarını kontrol etmek gerekiyor. Zaman zaman olumsuz hava koşulları, yağış ve rüzgar nedeniyle sıcak hava balonu turlarına ara verilebiliyor. Bu nedenle Kapadokya turu yapmaya başlamadan önce bu detaylara dikkat etmek ve bilgi almak gerekiyor.

3. TARİHİ HİSSETMEK

Kapadokya’da ne yapılır sorusuna yanıt olarak “tarihi doyasıya hissetmek” cevabı da verilebiliyor. Hititlere uzanan tarihiyle bölgede çok sayıda tarihi mekana ev sahipliği yapıyor. Medreseler, kiliseler, kaya içerisine oyulmuş evler ve kaleler arasında geçmişe doğru keyifli bir yolculuk yapmak olmazsa olmazlardan.

4. YERALTI ŞEHİRLERİNİ GEZMEK

Kapadokya’da yapılacak aktiviteler arasında yeraltı şehirlerini gezmek de bulunuyor. Oldukça ilginç bir deneyim yaşatacak bu aktivitede mühendislik harikası olan yeraltı şehirlerine tanıklık ediliyor. Özellikle Derinkuyu ve Kaymaklı en meşhurları arasında yer alıyor.

5. BOL BOL YÜRÜYÜŞ

Kapadokya’da yapılması gerekenler arasında keyifli yürüyüşler yapmak da yer alıyor ancak bu yürüyüşler şimdiye kadar yaptıklarınızdan çok daha farklı oluyor. Doğayla iç içe, sonsuzluğa uzanıyor hissi yaratan vadilerle huzur dolu yürüyüşler yapmak ve hafızalardan asla silinmeyecek manzaralara şahit olmak mümkün.

6. AT TURLARI

Meraklıları için bölge at turları ile de meşhur. Üstelik at binme konusunda tecrübesi olmayanlar burada eğitim de alabiliyor. Böylece bölgenin ruhunu çok daha derinden ve doyasıya hissetmek at turları ile kolaylaşıyor.

7. ÇÖMLEK YAPMAK

Avanos, çömlekleriyle oldukça meşhur olan bir bölge. Bu nedenle bölgede çömlek yapmak isteyenler için çok sayıda atölye bulunuyor. Hem ortaya bir ürün koymanın vereceği hazzı yaşamak, hem stres atmak hem de yaratıcılığı ortaya çıkarmak için çömlek yapma aktivitesini de mutlaka deneyimlemek gerekiyor.

8. KAPADOKYA MUTFAĞIYLA TANIŞMAK

Doğası, tarihi, manzarası, atmosferi ve daha sayılabilecek pek çok güzelliğinin yanı sıra bölge mutfağıyla da oldukça meşhur. Sunumlarıyla da dikkat çeken bölgede testi kebabı başta olmak üzere birbirinden leziz ve yöresel yemekleri denemek mümkün. Özellikle sızgıt, kömbe ve ayva dolması gidenlerin mutlaka tadına bakması gereken tatlardan.

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