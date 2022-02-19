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Ürün fiyatlarının ambalaja yazılması önerisi

19.02.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay: - "Her ürünün ambalajına tavsiye edilen fiyat yazılırsa, tüketicinin o ürüne olan şüpheciliği ortadan kalkacağı gibi işletmelerin günlük etiket değiştirmelerinin de önüne geçilecektir"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yapılan zamlarının önüne geçilmesi için üretici firma tarafından tavsiye edilen ürün fiyatının ambalaja yazılmasını önerdi.

Nihat Altay, yazılı açıklamasında, geçen yıl döviz kurunun yükselmesiyle başta temel gıda olmak üzere bütün ihtiyaç ürünlerine fahiş zamlar yapıldığını belirtti.

Anlık etiket değiştiren işletmelerin döviz kuru düştükten sonra da aynı hassasiyeti göstermediğini vurgulayan Altay, yetkililerin gerek enflasyonu düşürme gerekse tüketicilerin alım gücünü yükseltme noktasında denetim ve cezalar gibi birtakım girişimlerde bulunduğunu hatırlattı.

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirildiğini ancak kararın açıklandığı gün pek çok tüketiciden market raflarındaki bazı ürünlerin etiketlerinde yüzde 5 ila yüzde 10 arasında artış yaptığına dair şikayetler aldıklarını kaydeden Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Her ürünün ambalajına tavsiye edilen fiyat yazılırsa, tüketicinin o ürüne olan şüpheciliği ortadan kalkacağı gibi işletmelerin günlük etiket değiştirmelerinin de önüne geçilecektir. Ayrıca bu uygulamaya tüm üreticiler geçerse arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının üreticiden mi yoksa satıcıdan mı kaynaklandığı da ortaya çıkacaktır. Federasyon ve dernek olarak araştırmalarımızda gözlemlediğimiz özellikle gıda ürünlerinde, her markette, her bakkalda, her AVM'de ki fiyatlar farklı, aşırı uçlarda karşımıza çıktığıdır."

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