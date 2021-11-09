Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 40 kuruş, en yüksek 3 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday3,403,50Ekmeklik buğday2,803,20Yemlik buğday2,602,70Yemlik arpa 2,502,60Nohut7,508,00Beyaz haşhaş21,5022,00Mavi haşhaş16,0016,50Sarı haşhaş22,0022,50Susam 15,0016,00



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