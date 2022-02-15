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Uşak Ticaret Borsası

15.02.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 40 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday4,204,40Ekmeklik buğday4,004,20Yemlik buğday3,703,80Yemlik arpa3,303,40Nohut9,0010,00Beyaz haşhaş30,0031,00Mavi haşhaş20,0021,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam17,0018,00

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Uşak Namaz Vakitleri 15 Şubat Salı

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:18
Akşam
18:46
Yatsı
20:03
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

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