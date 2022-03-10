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Uşak Ticaret Borsası

10.03.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 70 kuruş, en yüksek 4 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday4,704,80Yemlik buğday4,204,40Makarnalık buğday5,005,20Yemlik arpa4,004,20Nohut10,0011,00Beyaz haşhaş29,0030,00Mavi haşhaş21,0022,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam17,0018,00

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