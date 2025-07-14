Üsküdar-Beşiktaş vapurunda taraftar olayı! Bazı Beşiktaş taraftarları Orkun Kökçü'nün imza töreni sonrasında vapuru karıştırdı...

Beşiktaş’ın Orkun Kökçü transferi gazetelere manşet olmaya devam ederken, imza töreninin ardından stadyumdan ayrılan bazı taraftarların Üsküdar – Beşiktaş vapurunda yaptığı umursamaz hareketler gündem oldu. Vapurda yolculuk yapan vatandaşların kayıta aldığı görüntüler yok artık dedirtti.

TAVAN ÇÖKTÜ! DİREKLER YAMULDU…

Üsküdar - Beşiktaş vapurunun üst katındaki Beşiktaş taraftarlarının tezahürat eşliğinde zıplaması sonucu tavanda çökme meydana geldi.

Vapurun direklerinde oluşan yamulmalar çok daha büyük bir facianın kıyısından dönüldüğünü gösterdi.

KAPTAN İSYAN ETTİ!

Vapurun kaptanı oluşan bu görüntünün ardından "Bu insanlık değil." diyerek isyan etti.