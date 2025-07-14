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Üsküdar-Beşiktaş vapurunda taraftar olayı! Bazı Beşiktaş taraftarları Orkun Kökçü'nün imza töreni sonrasında vapuru karıştırdı...

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Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yıldız oyuncu Orkun Kökçü için dün gerçekleştirdiği imza töreni gündem oldu. Taraftarların tören sırasında yaşadığı transfer heyecanı, törenin bitiminde de devam edince vapur da istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş’ın Orkun Kökçü transferi gazetelere manşet olmaya devam ederken, imza töreninin ardından stadyumdan ayrılan bazı taraftarların Üsküdar – Beşiktaş vapurunda yaptığı umursamaz hareketler gündem oldu. Vapurda yolculuk yapan vatandaşların kayıta aldığı görüntüler yok artık dedirtti.

TAVAN ÇÖKTÜ! DİREKLER YAMULDU…

Üsküdar-Beşiktaş vapurunda taraftar olayı! Bazı Beşiktaş taraftarları Orkun Kökçü nün imza töreni sonrasında vapuru karıştırdı... 1

Üsküdar - Beşiktaş vapurunun üst katındaki Beşiktaş taraftarlarının tezahürat eşliğinde zıplaması sonucu tavanda çökme meydana geldi.

Üsküdar-Beşiktaş vapurunda taraftar olayı! Bazı Beşiktaş taraftarları Orkun Kökçü nün imza töreni sonrasında vapuru karıştırdı... 2

Vapurun direklerinde oluşan yamulmalar çok daha büyük bir facianın kıyısından dönüldüğünü gösterdi.

KAPTAN İSYAN ETTİ!

Üsküdar-Beşiktaş vapurunda taraftar olayı! Bazı Beşiktaş taraftarları Orkun Kökçü nün imza töreni sonrasında vapuru karıştırdı... 3

Vapurun kaptanı oluşan bu görüntünün ardından "Bu insanlık değil." diyerek isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş vapur
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