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Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın Neslican Tay paylaşımı tartışma yarattı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın önceki gün hayatını kaybeden Neslican Tay hakkında yaptığı paylaşım, sosyal medyada tartışma yarattı. Gelen tepkiler sonrası Tarhan yeni bir açıklama yaptı.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın Neslican Tay paylaşımı tartışma yarattı

Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve psikiyatrist Nevzat Tarhan, Twitter hesabındaki paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Neslican kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi. Ölümle yüzleşebilseydi, ölüm bilincine sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı, dinlerin hayata anlam katma ve teselli gücünden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm."

Tarhan bu paylaşımına gelen tepkiler üzerine yine Twitter hesabından ek açıklamalarda bulundu:

Mindfulness bir bilinçli farkındalık tekniğidir, stresten kaçmak yerine yüzleşerek yönetmeyi öğretir. Deneyimden kaçmak yerine ders çıkarmayı, gözlemlemeyi ve simdiburada diyebilmeyi öğretir. Bilim acı ilaçtır. Neslican Tay kızımızın acısı herkesi etkilemişti

Neslican Tay'a son veda! Cenaze töreninden çok acı fotoğraflar...Neslican Tay'a son veda! Cenaze töreninden çok acı fotoğraflar...

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Neslican Tay kızımızın acısı herkesi etkilemişti bu vesile ile “hastalığı düşman değil bir eğitmen gibi görme” bakışı sağlamak istemiştim ölüm bilinci herkese lazım, ancak ön yargılara dokunmuşum..

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Üniversitesi neslican tay rektör paylaşım

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
HOCAYA BAK..! KENDİN ACABA O HALDE OLSAYDIN, O KIZIN ÇEKTİKLERİNİN YAŞADIKLARININ BİNDE BİRİNİ YAŞASAYDIN NE YAPARDIN..? HARİÇTEN GAZEL OKUMAK KOLAYDIR HOCA EFENDİ...
Dayı ne saçmalıyon sen yaa.
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