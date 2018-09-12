Usta aşçılara taş çıkarmanızı sağlayacak 12 mutfak ipucu

Kubbe şeklinde bir görüntü yerine üst kısmı düz bir kek istiyorsanız bunun için kalıbın üzerini ıslak ve dayanıklı bir bez ile hafifçe bastırın. Bunun için eski bir havlu kullanabilirsiniz. Kek kalıbını fırına vermeden öncede kalıbı sallayın ve bir iki defa tezgaha vurun.
Bu ipucunu birçok kişi bilmiyor, haberiniz olsun! Pişirme sırasında balıkların tavaya yapışmasını önlemek için bu kuralı uygulayın: Sıcak tava, soğuk yağ
Narenciye meyvesini sıkmadan önce bir tülbentle sardıysanız, çekirdeklerinin limon suyuna girmesini önleyebilirsiniz.
Kahverengi şeker hızla toparlanma ve sertleşme eğilimindedir. Bu durumdan kaçınmak için, kap içine şekerli bir yiyecek yerleştirin, marshmellov bunun için en doğru seçim. Şekerlemenin sahip olduğu nem sayesinde şekerin yumuşak kalmasına yardımcı olur.
Bir pasta üzerinde şekil ve süslemelerin iyi durumda taşınması için bir tabağa koyun, tahta şişleri (veya kürdanları) kenarlara yapıştırın ve plastik bir örtü ile kaplayın. Kek hasar görmeyecek ya da kurulamayacak.
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Kesilmiş bir pastanın kurumasını önlemek için ekmek ve kürdan parçaları kullanın. Ekmeği, kürdan yardımıyla kekin kesilmiş kenarlarına ayarlayın. Ekmek kuruyacak ama kek nemi tutacak ve bu nedenle lezzetli kalacaktır.
Makaronları pişirirken, fırına koymadan önce fırın tepsisine en az 20 dakika önce bırakın. Makaronların daha iyi bir şekle sahip olmasının yanı sıra daha iyi bir şekil almasına yardımcı olacak.
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