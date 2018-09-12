Usta aşçılara taş çıkarmanızı sağlayacak 12 mutfak ipucu

Üstü dümdüz pasta keki nasıl yapılır?

Kubbe şeklinde bir görüntü yerine üst kısmı düz bir kek istiyorsanız bunun için kalıbın üzerini ıslak ve dayanıklı bir bez ile hafifçe bastırın. Bunun için eski bir havlu kullanabilirsiniz. Kek kalıbını fırına vermeden öncede kalıbı sallayın ve bir iki defa tezgaha vurun.

Balıkların tavaya yapışmasını önlemek için kolay bir numara

Bu ipucunu birçok kişi bilmiyor, haberiniz olsun! Pişirme sırasında balıkların tavaya yapışmasını önlemek için bu kuralı uygulayın: Sıcak tava, soğuk yağ

Çekirdeksiz limon suyu nasıl sıkılır?



Narenciye meyvesini sıkmadan önce bir tülbentle sardıysanız, çekirdeklerinin limon suyuna girmesini önleyebilirsiniz.

Kahverengi şekerin topaklanmasını önleyecek bir numara

Kahverengi şeker hızla toparlanma ve sertleşme eğilimindedir. Bu durumdan kaçınmak için, kap içine şekerli bir yiyecek yerleştirin, marshmellov bunun için en doğru seçim. Şekerlemenin sahip olduğu nem sayesinde şekerin yumuşak kalmasına yardımcı olur.

Bir pastayı taşımak için basit bir fikir

Bir pasta üzerinde şekil ve süslemelerin iyi durumda taşınması için bir tabağa koyun, tahta şişleri (veya kürdanları) kenarlara yapıştırın ve plastik bir örtü ile kaplayın. Kek hasar görmeyecek ya da kurulamayacak.