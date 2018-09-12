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Usta aşçılara taş çıkarmanızı sağlayacak 12 mutfak ipucu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.09.2018 17:45 | Son Güncelleme

Yemek pişiren insanların mutfakta işlerini kolaylaştıran ve yemeklerini son derece lezzetli hale getiren birçok sırrı olduğunu hiç fark ettiniz mi? Gelin hep birlikte bu sırları gün yüzüne çıkaralım!

Usta aşçılara taş çıkarmanızı sağlayacak 12 mutfak ipucu

Üstü dümdüz pasta keki nasıl yapılır?

pasta

Kubbe şeklinde bir görüntü yerine üst kısmı düz bir kek istiyorsanız bunun için kalıbın üzerini ıslak ve dayanıklı bir bez ile hafifçe bastırın. Bunun için eski bir havlu kullanabilirsiniz. Kek kalıbını fırına vermeden öncede kalıbı sallayın ve bir iki defa tezgaha vurun.

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Balıkların tavaya yapışmasını önlemek için kolay bir numara

balık

Bu ipucunu birçok kişi bilmiyor, haberiniz olsun! Pişirme sırasında balıkların tavaya yapışmasını önlemek için bu kuralı uygulayın: Sıcak tava, soğuk yağ

Çekirdeksiz limon suyu nasıl sıkılır?

limon
Narenciye meyvesini sıkmadan önce bir tülbentle sardıysanız, çekirdeklerinin limon suyuna girmesini önleyebilirsiniz.

Kahverengi şekerin topaklanmasını önleyecek bir numara

şeker

Kahverengi şeker hızla toparlanma ve sertleşme eğilimindedir. Bu durumdan kaçınmak için, kap içine şekerli bir yiyecek yerleştirin, marshmellov bunun için en doğru seçim. Şekerlemenin sahip olduğu nem sayesinde şekerin yumuşak kalmasına yardımcı olur.

Bir pastayı taşımak için basit bir fikir

pasta

Bir pasta üzerinde şekil ve süslemelerin iyi durumda taşınması için bir tabağa koyun, tahta şişleri (veya kürdanları) kenarlara yapıştırın ve plastik bir örtü ile kaplayın. Kek hasar görmeyecek ya da kurulamayacak.

Peki pastayı nasıl taze bir şekilde saklayacağız?

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Kesilmiş bir pastanın kurumasını önlemek için ekmek ve kürdan parçaları kullanın. Ekmeği, kürdan yardımıyla kekin kesilmiş kenarlarına ayarlayın. Ekmek kuruyacak ama kek nemi tutacak ve bu nedenle lezzetli kalacaktır.

Makaronları fırına koymadan önce yapmanız gerekenler

makaron

Makaronları pişirirken, fırına koymadan önce fırın tepsisine en az 20 dakika önce bırakın. Makaronların daha iyi bir şekle sahip olmasının yanı sıra daha iyi bir şekil almasına yardımcı olacak.


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mutfak tüyoları pratik bilgiler

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