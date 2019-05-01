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Usta oyuncu Ahmet Mekin iddialı dizi Ali ve Sevda'da rol alacak!

DİZİ HABERLERİ  | 01.05.2019 00:28 | Son Güncelleme

atv'nin Baba Yapım imzalı 'Ali ve Sevda' dizisinin kadrosunda usta bir isim dahil oldu.

Usta oyuncu Ahmet Mekin iddialı dizi Ali ve Sevda'da rol alacak!

Türk sinemasının usta aktörlerinden Ahmet Mekin, atv'de seyirciyle buluşacak olan 'Ali ve Sevda' dizisiyle el sıkıştı. Özlem Duran Menajerlik Ajansı'na bağlı olan Mekin, Baba Yapım imzalı dizide 'Tuğrul Baba' karakterine hayat verecek.

Dizide görme engelli olan Tuğrul baba, yetimhanede büyüyen Ali'ye (Keremcem) sahip çıkacak. Ali karanlıkta görebilme yeteneğini Tuğrul babadan öğrenecek.

Ahmet Mekin'in ikinci bölüm itibariyle ekibine katılacağı 'Ali ve Sevda' dizisinde Keremcem'e başrolde Özgü Kaya eşlik ediyor.

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Ahmet Mekin ali ve sevda atv

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