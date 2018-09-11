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Usta oyuncu Bizim Hikaye dizisine katıldı

DİZİ HABERLERİ  | 11.09.2018 00:35 | Son Güncelleme

Fox TV'de ikinci sezonuyla ekranlara gelecek olan Bizim Hikaye dizisine usta bir oyuncu katıldı.

Usta oyuncu Bizim Hikaye dizisine katıldı

Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan ve Nesrin Cavadzade’nin yer aldığı Bizim Hikaye yeni sezonda kadrosuna usta bir oyuncuyu dahil etti. Dünyaca ünlü Shameless dizisinin uyarlaması olan Bizim Hikaye'nin yeni sezonlarında usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu da rol alacak.

Kayhan Yıldızoğlu dizide Barış'ın dedesi Mehmet Karatay Aktan karakterini canlandıracak.

Kayhan Yıldızoğlu

Yönetmenliğini Koray Kerimoğlu’nun, yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği Bizim Hikaye dizisi yeni sezon ilk bölümüyle Perşembe akşamı Fox TV'de ekrana gelecek.

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Kayhan Yıldızoğlu bizim hikaye dizi

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