Usta oyuncu Bizim Hikaye dizisine katıldı

Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan ve Nesrin Cavadzade’nin yer aldığı Bizim Hikaye yeni sezonda kadrosuna usta bir oyuncuyu dahil etti. Dünyaca ünlü Shameless dizisinin uyarlaması olan Bizim Hikaye'nin yeni sezonlarında usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu da rol alacak.

Kayhan Yıldızoğlu dizide Barış'ın dedesi Mehmet Karatay Aktan karakterini canlandıracak.

Yönetmenliğini Koray Kerimoğlu’nun, yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği Bizim Hikaye dizisi yeni sezon ilk bölümüyle Perşembe akşamı Fox TV'de ekrana gelecek.

