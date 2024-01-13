Usta oyuncu Cem Yılmaz Levent'teki lüks villasını satışa çıkardı... Fiyatı dudak uçuklattı

Oyuncu, senarist ve yönetmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor. Ünlü komedyen bu kez satışa çıkardığı villasının fiyatıyla gündeme geldi.

10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü komedyen Cem Yılmaz, Levent'teki lüks villasını 100 milyon TL'ye satışa çıkardı.

İddiaya göre: Yılmaz, emlakçısına ilanı internete koymamasını söyledi. Usta oyuncu, bu durumun gizli kalmasını istedi.

4400 LİRADAN 7500 LİRAYA YÜKSELDİ

Şubat gösterisinin biletleri yedi dakika içinde tükenen Cem Yılmaz’a yoğun ilgi zammı da beraberinde getirdi. VIP biletleri 4400 liradan 7500 liraya yükseldi.





