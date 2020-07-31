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Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 15:57 | Son Güncelleme

Yeşilçam oyuncusu Müjde Ar, gürültü kirliliği nedeniyle suç duyurunda bulunmaya hazırlandığı ve ruhsatsız faaliyet gösterdiğini iddia ettiği Bodrum'daki yazlığının yakınlarındaki otel ile davalık oldu.

Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi

Gündoğan Mahallesi'ndeki evinde 12 saat boyunca yüksek sese maruz kaldığını iddia ederek gürültü kirliliği olduğunu söyleyen ünlü sanatçı Müjde Ar, yaptığı açıklamaların ardından şikayetçi olacağı otelle davalık oldu.

Otel yetkilileri, Müjde Ar'dan şikayetçi olduğunu açıklayarak, "BVS Bosphorus Turizm İşletmeciliği A.Ş. olarak Bodrum Gündoğan Mahallesi Kızılburun Mevkii adresinde hizmet vermekte, içinde bulunduğumuz pandemi ve sonrasındaki normalleşme sürecinin tüm olumsuz etkilerine rağmen profesyonel kadromuzla birlikte en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlamaktayız. Karşı karşıya kaldığımız zorlukları büyük bir özveriyle çalışarak yenmeye gayret gösterirken Türk sinemasına yıllarca emek vermiş eski emekli bir sanatçımızın Müjde Ar Karakaş haksız, hukuka aykırı ve TCK kapsamında suç teşkil eden saldırılarına maruz kaldık" dedi.

"BİLİNÇLİ OLARAK BİZE ZARAR VERMEYE ÇALIŞIYOR"

Ünlü oyuncunun kendilerine bilinçli olarak zarar vermek istediğini vurgulayan otel yetkilileri, "Sanata ve sanatçıya saygımız sonsuz olmakla birlikte bizleri asla doğru olmadığı halde ruhsatsız faaliyet göstermekle itham eden bir zihniyete saygı duymamız söz konusu olmadığı gibi kendisi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduğumuzu ve ticari itibarımıza bilinçli ve kasıtlı olarak zarar vermeye yönelik eylemleri nedeniyle tazminat talepli dava açtığımızı belirtmek isteriz.

Zira, tüm yasal ruhsat ve izinlerimizin tam olmasına ve bu kapsamda faaliyet gösteriyor olmamıza rağmen bizleri uzun zamandır şahsen ve aracılar tayin ederek taciz ve rahatsız eden Müjde Ar Karakaş, haksız taleplerine karşılık bulamayınca bu defa resmi makamları ve medyayı manipüle ederek işletmemize zarar verme yolunu seçmiştir" açıklamasında bulundu.

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