Usta oyuncu Süreyya Küçük vefat etti!

Sinema ve dizi oyuncusu Süreyya Küçük’ün, geçtiğimiz sene Ağustos ayında 3 ayrı kanserle savaştığını duyuran ünlü sanatçı Onur Akay, bugün Twitter’dan takipçilerine Küçük’ün acı haberini verdi. Akay, usta oyuncu Süreyya Küçük’ün vefat ettiğini duyurdu. Hastalıkla savaşırken usta oyuncunun 32 kilo verdiğini duyuran Onur Akay, “Geçtiğimiz sene Ağustos ayında kemik, beyin ve göğüs kanseri ile savaştığını duyurduğum sinema ve dizi oyuncusu usta tiyatrocu Süreyya Küçük’ü, maalesef bugün saat 14:00’da kaybettik.

4 gündür yoğun bakımda olan 57 yaşındaki oyuncumuz, yaklaşık 1 ay önce beni aramıştı ve tedavisi ile ilgili maddi sıkıntılar yaşadığını söylemiş, “Tiyatro salonlarını ücretsiz verirlerse, bende oyunumu oynar ve tedavim için gerekli parayı kazanırım.” demişti. Nur içinde yatsın.” ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyuncusu Süreyya Küçük, çok sayıda dizi ve sinema filminde rol aldı. Kendi yazdığı ve yönettiği 'Uyanış' adlı tiyatro oyunu ile binlerce seyircinin önüne çıkan Küçük, en son 'Al Karısı' isimli bir korku filminde oynamıştı.