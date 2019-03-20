MAGAZİN

Usta oyuncu Ümit Yesin'e son veda!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2019 13:42 | Son Güncelleme

65 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok arkadaşı ve sevenleri katıldı.

Usta oyuncu Ümit Yesin'e son veda!

Usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ümit Yesin, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 1 ay aydır tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu için bugün Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törende İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Ateşböceği Ercan, oyuncu Yonca Şahinbaş ile beraber dostları, sevenleri ve yakınları törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, Yesin'in yakınlarının konuşmalarıyla devam etti.

3c4e6da08bad4dd50b509c6f1b7a900f

"TATLI VE HUYSUZ BİR ADAM OLARAK..."

Törende kürsüye çıkan isimler Ümit Yesin'i anlattı. Süha Uygur, çok erken bir ölüm olduğunu belirterek, "O yüce kalbi dayanamadı. Çok üzgünüm. Ümit Yesin çalıştığı her ortamda, tiyatroda, setlerde dürüstlüğüyle, ahlakıyla babacan tavrıyla herkesin sevip saydığı bir insandı. Her zaman hatırlarımızda yer alacak. Tatlı ve huysuz bir adam olarak her zaman sevgi ve saygıyla anılacak. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

cd4637e902a46d009e541dec3e312d36

"BAHAR GELİYOR ÜMİT ABİ BERABER ÇIKACAĞIZ BURADAN DEDİM"

Oyuncu Yonca Şahinbaş gözyaşları içinde, “Ölmeden bir gün önce , saat 15.30'da yanındaydım. Kolunu öptüm, göbeğini sevdim. Çok iyi görünüyordu. Bahar geliyor Ümit Abi beraber çıkacağız buradan dedim. İyi ki gitmişim. İyi ki görmüşüm. Nurlar içinde uyu" dedi.

5c9211e60f2544251472be34

"OĞLUM, ÇOCUĞUM, ÜMİTİM MEKANIN CENNET OLSUN"

Ateşböceği Ercan olarak tanınan Ercan Bostancıoğlu "Çok güzel günler geçirdik. Hem sahne de hem de aile dostu olduk. Bir çok anıyı birlikte paylaştık. Nur içinde yat. Oğlum, çocuğum, Ümitim mekanın cennet olsun" şeklinde konuştu.

Cenaze törenine katılan Müjdat Gezen, "Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Cennet Mahallesi'nde olsun, tiyatromda olsun, sinema filmlerinde olsun hep birlikteydik. Beraber oynadık. Allah taksiratını affetsin. Hayat böyle bir şey. Teker teker gidiyoruz" diye konuştu.

Törenin ardından dua ve helallik alındı. Ümit Yesin'in cenazesi törenin ardından cenaze namazının kılınması için Şakirin Camii'ne götürüldü. (DHA)

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Eşi çıplak fotoğraflarını sızdırmıştı! İlk kez konuştuEşi çıplak fotoğraflarını sızdırmıştı! İlk kez konuştu
Çukur'un Sena'sından cesur paylaşımÇukur'un Sena'sından cesur paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ümit yesin Ümit Yesin veda Ümit Yesin öldü

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Barça ve ManU beğenmemişti! Şimdi 25 takım istiyor

Barça ve ManU beğenmemişti! Şimdi 25 takım istiyor

İşte Zidane'ın ilk bombası

İşte Zidane'ın ilk bombası

Esrarengiz ölüm! Komşuları emekli astsubayı bu halde buldu...

Esrarengiz ölüm! Komşuları emekli astsubayı bu halde buldu...

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni imajıyla şaşırttı! Alişan'dan ilk yorum

Yeni imajıyla şaşırttı! Alişan'dan ilk yorum

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ashley Graham iç çamaşırı koleksiyonu için çok cesur!

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

Jessica Simpson doğum için gün sayıyor

Bu halinden eser yok! Yorum yağdı

Özel görüntüleri sızan Berk Oktay ilk kez konuştu

Eşi çıplak fotoğraflarını sızdırmıştı! İlk kez konuştu

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den cesur poz

Çukur'un Sena'sından cesur paylaşım

Miley Cyrus'tan çıplak paylaşım!

Yaz pozu erken geldi! Çıplak paylaşım

Kylie Jenner son paylaşımıyla olay oldu! İç çamaşırları...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.