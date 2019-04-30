MAGAZİN

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti! Dilber Ay kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 00:05 | Son Güncelleme

Sanatçı Dilber Ay, Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti! Dilber Ay kimdir?

Akraba ziyareti nedeniyle Ankara'ya giden sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, rahatsızlanarak saat 22.05'te ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dilber Ay, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Usta sanatçı 63 yaşındaydı.

CENAZESİ DÜZCE'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Acil Servis Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, Dilber Ay'ın saat 22.05'te hastaneye geldiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen yanıt alamadıklarını ve saat 23.00'da hayatını kaybettiğini bildirdi. Sanatçı Dilber Ay'ın Düzce'de toprağa verileceği belirtildi.

DİLBER AY KİMDİR NERELİDİR?
Dilber Ay, 1956’da Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Kahramanmaraş ilinde, ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Çok fakir bir aile çocuğu olmasına rağmen, ailesi ile birlikte Kahramanmaraş' tan Ankara'ya göç etmiş ve oradan da Bolu-Düzce taraflarına yerleşmişlerdi.

Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında babasından yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce ise Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. O zamanlar sesinin çok güzel olduğunu ispat etmek için radyoya hemen katıldı ve Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve radyocuların düzenlediği güzel ses yarışmasını Dilber Ay birinci olarak kazandı.
0x0-dilber-aydan-sok-itiraf-1506176485802

İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı. "Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.

2373370_810x458

Almanya'da iki kere hapis yattı. Bir dönem Flash TV'de Kadere Mahkumlar adlı programın sunuculuğunu yapmıştı.

Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali’nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü. Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filimlerinde de rol aldı.


Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması dahaCinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha
Gündeme bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu da oradaydıGündeme bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu da oradaydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dilber ay kalp krizi dilber ay öldü mü dilber ay kimdir

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Aslı Enver'in acı günü

Aslı Enver'in acı günü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Sungurlar hangi kanalda, ne zaman başlayacak?' belli oldu

'Sungurlar hangi kanalda, ne zaman başlayacak?' belli oldu

Acı haberi, Sinem Kobal'ın kardeşi paylaştı

Acı haberi, Sinem Kobal'ın kardeşi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havaalanında çirkin görüntü! Serkan Balbal yaşananları anlattı

Gündeme bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu da oradaydı

Survivor 2019 Anlat Bakalım’da Acun, Murat’a karşı! İşte Acun Ilıcalı'yı çıldırtan bilmece

Acun yarıştı; bilemeyince çıldırdı

Cem Yılmaz yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Fatma Girik hastaneye kaldırıldı! (Fatma Girik'in sağlık durumu)

Fatma Girik hastaneye kaldırıldı!

Sıla şikayet etti! Ahmet Kural ifadeye çağrıldı

Savcılık harekete geçti! Ahmet Kural...

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.