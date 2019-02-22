Usta sanatçı Fatma Girik ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?

Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik ameliyat oldu. Doktorlar sık sık düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen Girik’in, ameliyat olmasına karar verdi.

Tıpta, Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle shunt ameliyatı geçiren Girik’in ameliyatını Prof. Dr. Talat Kırış yaptı. Liv Hospital’da yapılan ameliyat sonrası Kırış, “Fatma Hanım’ın ameliyatı çok başarılı geçti, basit bir ameliyattı. Hidrosefali sebebiyle bir shunt ameliyatı yaptık. Uyandı ve bütün fonksiyonları normal. Her şey yolunda” dedi.

Ameliyat sonrası normal odasına alınan sanatçının kendine geldiği ve konuşmaya başladığı bildirildi. Girik, 3 hafta önce Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Tomografi sonucunda bir sonuç çıkmayan sanatçı ertesi gün tekrar doktora gitmiş ve daha detaylı tetkikler için İstanbul’a getirilmişti.

